PC Oyun Endüstrisinin Liderliğini Üstleniyor!

Sıradaki Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 16 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Yani önümüzde daha halen uzun bir zaman var. Ama yıllık olarak yayınlanan sekizinci State of the Industry Survey (Endüstrinin Durumu Anketi) bizlerle. Yakın bir zaman önce de bu anketin sonuçları ortaya çıktı.

Ankete katılan dört bin kadar geliştiricinin yaptığı oylamaya göre, PC yüzde 56 ile şu anda en fazla oyun geliştirilen platform konumunda bulunuyor. PC platformunu yüzde 39 ile mobil cihazlar, yüzde 25 ile PlayStation 4, yüzde 23 ile Xbox One, yüzde 17 ile Switch ve yüzde 11 ile PlaySttion 5 takip ederken Xbox Series X (Xbox Project Scarlett) ise şu anlık yüzde 9 oranında pay sahibi.

Anketin dikkat çeken bir diğer kısmı ise geliştiricilerin sıradaki projeleri için hangi platformu seçecekleriyle ilgiliydi. Katılımcıların yüzde 39 kadarı mobil cihazları tercih edeceklerini belirtirlerken PlayStation 5 konsolunu tercih edecek olan geliştiriciler yüzde 23, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarını tercih edecek olan geliştiriciler yüzde 20, Switch konsolunu tercih edecek olan geliştiriciler yüzde 19 ve Xbox Series X (Xbox Project Scarlett) konsolunu tercih edecek olan geliştiriciler ise yüzde 17 oranındaki kısmı oluşturuyorlar.

Görünen o ki geliştiricilerin arasında konsollara büyük bir ilgi var. Öyle ki, PlayStation 5 yüzde 38 ile en çok ilgi odağı olan konsol konumunda. Switch burada yüzde 37 ile ikinci sırayı kapmışken mobil cihazlar yüzde 34 ile üçüncü ve Xbox Series X (Xbox Project Scarlett) yüzde 25 ile dördüncü sırada yer alıyor. PlayStation 4 ve Xbox One ise bu dörtlüyü takip ediyorlar.

Son olarak, ankette önümüzdeki beş yıl içerisinde hangi sürükleyici gerçekliğin hakimiyeti eline geçireceği sorulmuş. Geliştiricilerin yüzde 32 oranındaki kısmı AR (Arttırılmış Gerçeklik), yüzde 25 oranındaki kısmı VR (Sanal Gerçeklik) diyorken yüzde 19'luk kısmı ise ikisinin başa baş gideceğini düşünmüş.