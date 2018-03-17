PC ve Konsollar İçin Narcos Oyunu Geliyor!

Netflix'in popüler dizisi olan Narcos, PC ve konsollara gelmeye hazırlanıyor. Daha önce mobil platforma geliştirdiği oyunlarla tanınan İngiliz şirket Curve Digital tarafından geliştirilecek oyun, bir hayli ses getirecek gibi gözüküyor.

2015 yılından bu yana toplamda üç sezon çekilen ve Pablo Escobar'ı daha yakından tanımamızı sağlayan Narcos dizisi, dördüncü sezonun onayını almıştı. Üç sezondur diziye olan ilgi oyun yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı ve Escobar temalı Narcos oyunu bilgisayarlara ve oyun konsollarına sunulacağı açıklandı. Narcos dizisinde gösterilen sahnelerle ve dizideki konuyla paralel olarak ilerleyeceği belirtilen oyunun 2019'un ilk çeyreğinde geleceği ifade edildi.

Diziyi bilgisayar oyununa dönüştürecek ekipten Brynley Gibson konu hakkında "Dizinin fantastik hikayesi ve bol aksiyonuyla eşleşecek bir oyun yaratmayı dört gözle bekliyoruz." dedi. Ayrıca dizinin yapımcı şirketi Gaumont'ta İş İlişkileri Direktörü olan Tim Stephen ise oyundaki karakterlerin, sahnelerin, müziklerin ve daha birçok detayın diziyle benzer olacağını belirtirken, oyunseverleri meraklandırmayı başardı.

PS4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC platformları için 2019'un ilk döneminde kullanıcılara sunulacak olan Narcos, Meksika'nın Guadalajara karteline odaklanacak. Oyun içerisinde Pablo Escobar nasıl anlatılacak, zamanla göreceğiz. Ayrıca Narcos'un önceden mobil platformuna sunulmuş yapımını oynamak isterseniz: