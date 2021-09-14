Yeni Bir Emülatör, PC'de PS4 Oyunlarını Oynama Olanağı Tanıyor

Yeni geliştirilen bir PlayStation 4 emülatörü, oyunculara PC'de PS4 oyunlarını oynama fırsatı veriyor. Spine olarak adlandırılan emülatör, Sony'nin eski nesil oyun konsollarının en iyi oyunlarını bilgisayarınıza getirebilir.

Sony'nin PS4'üne bakılacak olursa oyun konsolunun kullanım ömrü boyunca oldukça başarılı bir kütüphanesi oldu. Bu oyunların çoğu şu anda PS4'ü ya da PS5'i olmayan kullanıcılar tarafından erişilemiyor ancak emülatör sayesinde PC oyuncuları sonunda bu oyunları deneyimleme şansı elde edebilir.

PC'de PS4 Oyunlarını Oynama, Spine ile Mümkün

Birçok emülatör, ömrünün sonuna gelen oyun konsollarını yeniden diriltmenin harika bir yolu olma görevini üstleniyor.

PlayStation 2 ya da orijinal Xbox gibi daha eski oyun konsollarının ömrünün sonuna yaklaşıyor. Eski oyun konsolları zaman geçtikçe yavaş yavaş kullanılamaz hale gelir. Esi sistemlerin tamamı işlevini yitirdiğinde bilgisayarda veya yeni nesil oyun konsollarında bulunmayan video oyunları oynanamaz hale gelir.

PCSX2 emülatörü, PlayStation 2 oyunlarını oynanabilir hale getirerek modern bilgisayar kullanıcılarına sunmak için geliştirildi. Oyunculara PC'de PS4 oyunlarını oynama olanağı tanımak için geliştirilen yeni emülatör Spine da bu amaçla geliştirildi.

Modern Vintage Gamer tarafından yüklenen bir video, PlayStation 4 oyunlarının bir bilgisayarda nasıl çalışabileceğini bütün ayrıntıları ile gösteriyor. Linux tabanlı bir emülatör olan Spine'ın geçen hafta herkesin kullanımına sunulmasından önce dört yıl boyunca geliştirildiği belirtildi.

Belirtmek gerekiyor ki Spine, God of War ya da Ghost of Tsushima gibi video oyunlarını desteklemiyor. Bu emülatörle oynayabileceğiniz oyunlar şu anda Sonic Mania ve Dead Cells gibi belli başlı oyunlarla sınırlı. Ne yazık ki Spine'ı indirme ve yükleme süreci de bir hayli karmaşık ve desteklediği oyunların sayısı oldukça az ancak Spine üzerinde hala geliştirme işlemleri devam ediyor. Bu, yakın gelecekte emülatörün daha iyi, daha kullanışlı bir hale gelebileceği anlamına geliyor.

Spine her ne kadar yeni bir emülatör olsa da şimdiki haliyle bile umut vadediyor. PlayStation 4 ömrünün sonuna yaklaştıkça Spine gibi emülatörlerin de sayısının artması bekleniyor. O zamana kadar Spine da daha uzun yol katedebilir.