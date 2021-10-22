Bir Emülatör, PC'de Tüm PS3 Oyunlarını Oynama Olanağı Tanıyor

PC'de tüm PS3 oyunlarını oynama, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan bir emülatör ile mümkün hale geldi. PC oyuncuları, söz konusu emülatör sayesinde bir dönemin en popüler konsolu olan PlayStation 3'teki video oyunlarını oynayabilir. Büyük bir başarı elde eden emülatör ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PC'de Tüm PS3 Oyunlarını Oynama, RPCS3 ile Mümkün Oldu

Birçok emülatör, ömrünün sonuna gelen oyun konsollarını yeniden diriltmenin harika bir yolu olma görevini üstleniyor. Bilgisayarda PlayStation 3 oyunlarının oynanabilmesine olanak tanıyan pek çok emülatör mevcut ancak tüm oyunları oynatabilen bir emülatör bulunmuyordu.

On yıl önce kullanıcıların kullanımına sunulan RPCS3 isimli emülatör ile bilgisayarda tüm PlayStation 3 oyunlarını oynamak mümkün oldu. Söz konusu emülatörün geliştiricisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RPCS3'ün tüm PlayStation 3 oyunlarını desteklediğini duyurdu.

Büyük bir başarının altına imza atan emülatör elbette şu anda tüm oyunları sorunsuz bir şekilde oynatamıyor. Aktarılan bilgilere göre RPCS3, PlayStation 3 oyunlarının yüzde 63,53'lük kısmını yani 2000'den fazla yapımı sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor.

Emülatörün desteklediği oyunların yüzde 30,53'lük kısmında yani 987 adet yapımda bazı hatalar bulunuyor. Bu sebepten ötürü oyuncular, bu oranın içerisinde yer alan yapımları oynarken performans sorunu veya glitch gibi bazı hatalar ile karşı karşıya kalabilir.

RPCS3 emülatöründe siyah ekran ile karşı karşıya kalınabilecek 6 adet PlayStation 3 oyunu bulunuyor. Bazı hatalar ile karşı karşıya kalınan oyunların da yakın zamanda düzeltilmesi ve emülatörün tamamen sorunsuz bir deneyim sunması bekleniyor.

Bir dönemin en popüler oyun konsolu olan PlayStation 3'te çok sayıda video oyunu bulunuyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PS3 oyunlarının büyük bir kısmını PC platformuna çıkarmamıştı. Bu sebepten ötürü PC oyuncuları, çok başarılı PlayStation 3 oyunlarını oynayamamıştı. 2011 yılında kullanıma sunulan emülatörü indirebilir ve PS3 oyunlarını PC platformunda oynayabilirsiniz.

Bilgisayarda PlayStation 3 oyunlarının oynanabilmesine olanak tanıyan RPCS3 isimli emülatör hakkında ne düşünüyorsunuz? Açık kaynaklı PlayStation 3 emülatörü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.