PCR Test Zorunluluğu İçin Yeni Karar Alındı: Genelge Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı, PCR test zorunluluğu ile ilgili yeni bir karar aldı. Peki, 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile birlikte hangi karar alındı? Genelgeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Şehirler Arası Yolculukta PCR Test Zorunluluğu Var mı?

İçişleri Bakanlığı, dün PCR şartı ile ilgili bir genelge yayımlamıştı. Yayımlanan genelge ile birlikte uçak, otobüs, tren veya diğier toplum ulaşım araçları ile gerçekleştirilecek şehirler arası yolculuklar için PCR zorunluluğu kaldırılmıştı.

AA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı, bugün 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içerisinde koronavirüs atlatmamış kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar yer aldı.

Yayımlanan genelgeye göre bakımevi, sevgi evleri huzurevi ile ceza ve teklif evlerinin aşısız ya da son 180 gün içerçisinde COVID-19 geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerinde yer alan tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında yeni bir karar daha alındı. Uçak ile şehirler arası yolculuk yapacak aşısız ya da eksik aşılı ve 180 gün içinde koronavirüs geçirmemiş kişiler için PCR test şartı uygulanmaya devam edilecek.

Aşısız ya da aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş kişiler, konser ve sinema gibi etkinliklere katılacaklar, Milli Eğitim Bakanlığının okullarında görev yapan personeller, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilerde PCR şartı aranmayacak.

DSÖ Omicron Varyantı Hakkında Açıklama Yaptı

Omicron'un insanlar arasında çok hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Kerkhove, söz konusu varyantın önümüzdeki haftalarda daha yüksek vakalara neden olabileceğini fakat virüsün yayılımının sınırlanabileceğini söyledi. Kerkhove, koronavirüsün şiddetini aşılar ile düşürülebileceklerini ifade etti.

İlk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görülen yeni koronavirüs varyantına ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulunan Kerkhove, Omicron varyantının insanları hastanelik etmeye ve öldürmeye devam ettiğini söyledi.