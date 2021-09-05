PCR Testi Zorunluluğu Yarın Başlıyor: Hangi Önlemler Alınacak?

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından PCR testi zorunluluğu genelgesi yayımlanmıştı. Genelgeye göre uygulama 6 Eylül 2021 yani yarın itibarıyla başlayacak. Peki, uygulama kapsamında hangi önlemler alınacak? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

PCR Testi Zorunluluğu Kapsamında Alınacak Önlemler Listesi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir genelgeyi 81 ilin Valiliklerine göndermişti. Genelge kapsamında 6 Eylül 2021 tarihinde yeni bir uygulama başlayacak. Peki, yeni dönemde hangi önlemler alınacak?

NTV'deki habere göre yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı atlatmamış kişilerden okula, tiyatroya, konsere, sinemaya girişlerde ve şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Bu kuralın 18 yaşının üzerindeki kişiler için geçerli olduğu belirtildi. Yalnızca tek doz aşı olan kişilerden de PCR testi isteneceği ifade edildi.

COVID-19 aşısı yaptırmayan öğretmenlerden ve okuldaki görevlilerden haftada iki kez PCR testi istenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yeterli sayıda maske temin edecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında yer alan maske atık kutuları günlük boşaltılacak.

Okullardaki daha sık rutin temizlik yapılacak. Okullardaki ortak alanlar için el antiseptikleri temin edildiği belirtildi. Servislerde koltuklara numara verileceği ve bir oturma listesinin oluşturulacağı ifade edildi. Böylece servis kullananların aynı koltukta oturması sağlanacak.

Tren, uçak, otobüs dahil olmak üzere toplu taşıma araçları için PCR testi gerekli olacak. Yarın itibarıyla yolculuk yapacak 18 yaşının üzerindeki vatandaşların aşı kartı ya da son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucunu göstermesi gerekecek.

18 yaşının altındaki vatandaşlar ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yolculuk yapabilecek. Sadece trenlerde 2 yaşının altındaki çocuklardan HES kodu istenmeyecek. Koronavirüs aşısı yaptırmayan işçilerden 6 Eylül 2021 itibarıyla haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması Güncellendi

HES kodlarında vatandaşların koronavirüsü atlatıp atlatmadığı ve son 48 saat içerisinde negatif PCR test sonucunun olup olmadığı yer alacak. Risksiz kişilerin HES kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" yazısı bulunacak.