PCR Testleri Karıştı: Negatif Hastalar Tedaviye Alındı

Eskişehir'de PCR testleri karıştı. Koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanılmadığı PCR testleri ile belirleniyor ve bu testlerde yaşanan karışıklık doğrultusunda negatif hastalar tedavi altına alındı. Pozitif hastaların ise evlerine gönderildiği aktarılıyor.
Eskişehir'de PCR Testleri Karıştı
Sözcü.com.tr'nin haberine göre, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşanan olayda 180 kişinin koronavirüs test sonuçları karıştı. Pozitif olup negatif denilerek evlerine gönderilen koronavirüs hastaları evlerinden toplandı. Sonucu aslında negatif olan hastalara test sonuçlarının pozitif olduğu söylendi.
Koronavirüs testi için numunelerin 90'lı gruplar halinde işleme tabi tutulduğu, test sonuçlarının girildiği programda tümünü pozitif olarak işaretle ya da tümünü negatif olarak işaretle seçeneklerinin mevcut olduğu ve testlerin sonuçlarını sisteme giren görevlinin 90'lı bir grubun tümünü pozitif, 90'lı diğer grubu ise negatif olarak işaretlediği söyleniyor.
Yapılan hatanın 3 saat sonra fark edildiği ve aslında pozitif olan ancak negatif denilerek evlerine gönderilen vatandaşların filyasyon ekipleri tarafından bulunduğu paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı da aktarılıyor.
Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.
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Filyasyon Ne Demek?
Filyasyon bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına gelmekte.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:
"Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada. Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır."
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