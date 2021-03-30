PCR Testleri Karıştı: Negatif Hastalar Tedaviye Alındı

Eskişehir'de PCR testleri karıştı. Koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanılmadığı PCR testleri ile belirleniyor ve bu testlerde yaşanan karışıklık doğrultusunda negatif hastalar tedavi altına alındı. Pozitif hastaların ise evlerine gönderildiği aktarılıyor.

Eskişehir'de PCR Testleri Karıştı

Sözcü.com.tr'nin haberine göre, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşanan olayda 180 kişinin koronavirüs test sonuçları karıştı. Pozitif olup negatif denilerek evlerine gönderilen koronavirüs hastaları evlerinden toplandı. Sonucu aslında negatif olan hastalara test sonuçlarının pozitif olduğu söylendi.

Koronavirüs testi için numunelerin 90'lı gruplar halinde işleme tabi tutulduğu, test sonuçlarının girildiği programda tümünü pozitif olarak işaretle ya da tümünü negatif olarak işaretle seçeneklerinin mevcut olduğu ve testlerin sonuçlarını sisteme giren görevlinin 90'lı bir grubun tümünü pozitif, 90'lı diğer grubu ise negatif olarak işaretlediği söyleniyor.

Yapılan hatanın 3 saat sonra fark edildiği ve aslında pozitif olan ancak negatif denilerek evlerine gönderilen vatandaşların filyasyon ekipleri tarafından bulunduğu paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı da aktarılıyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Filyasyon Ne Demek?

Filyasyon bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına gelmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti: