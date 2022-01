Peacemaker Yeni Fragman Yayımlandı

Peacemaker fragman çıktı. HBO Max tarafından paylaşılan yeni video, süper kahraman dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkan tanıyor. Yayımlanan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Peacemaker Fragman Nasıl İzlenir?

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni süper kahraman dizisi Peacemaker ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. HBO Max, süper kahraman dizisinin yeni fragmanını paylaştı. Fragmanda yeni dizide yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Büyük bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan yeni fragmana baktığımızda dizinin mizahi ögelere de sahip olacağını görüyoruz. DC'nin yeni süper kahraman dizisinin fragmanında ağırlıklı olarak Peacemaker yer alıyor.

Çok kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşılaşan fragmana çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlara baktığımızda fragmanın çok sayıda izleyici tarafından beğenildiğini görüyoruz. 2 dakika 50 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Peacemaker Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan süper kahraman dizisi, Suicide Squad ekibinde yer alan bir karakter olan Peacemaker'ın suçlular ile mücadelesini konu alıyor. Dizide Suicide Squad karakterlerinin yer alıp almayacağı bilinmiyor.

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Peacemaker, 13 Ocak 2022 tarihinde HBO Max isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Dolayısıyla izleyicilerin diziyi izlemek için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

James Gunn tarafından yaratılan süper kahraman dizisinin ilk üç bölümü aynı anda yayımlanacak. Dizinin ilk üç bölümünün "A Whole New Whirled", "Best Friends Never" ve "Better Goff Dead" isimlerine sahip olacağı açıklandı. İlk sezonda toplamda 8 bölümün yer alması bekleniyor.

Peacemaker Oyuncuları

John Cena (Peacemaker)

Robert Patrick (Auggie Smith)

Jennifer Holland (Emilia Harcourt)

Freddie Stroma (Adrian Chase)

Christopher Heyerdahl (Captain Locke)

Steve Agee (John Economos)

Danielle Brooks (Leota Adebayo)

Chukwudi Iwuji (Clemson Murn)

Alison Araya (Amber)

Peacemaker fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? DC'nin yeni süper kahraman dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.