Peacemaker HBO Max'ten İkinci Sezon Onayı Aldı!

James Gunn'ın popüler DC dizisi Peacemaker HBO Max'ten ikinci sezon onayını aldı. Gunn, yeni sezonun tüm bölümlerini yönetecek ve yazacak. Gunn ve dizi yıldızı John Cena, Çarşamba sabahı sosyal medya üzerinden beklenen haberi verdi ve Gunn, Deadline'ın Hero Nation podcast'inde ikinci bir sezon için iyi bir şans diyerek ikinci sezonu doğruladı. İşte detaylar!

Peacemaker İkinci Sezon Onayı Aldı

HBO Max, Orijinal İçerik Başkanı Sarah Aubrey konu hakkında, “James Gunn'ın dehası Peacemaker ile bir kez daha parlıyor. Taklit edilemez John Cena tarafından hayata geçirilen bu karakteri aldı ve aynı anda heyecan verici, eğlenceli ve yürekten olan, insanüstü bir dünyada yaşayan bu uyumsuz ekibin altındaki insanlığı sergileyen olağanüstü bir dizi yarattı. Dizi prömiyerini HBO Max'te yapan ilk orijinal DC şovu olarak, izleyicilerin barışa lanet olası bir şans vermeyi kabul etmesinden dolayı çok heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.

Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland ve Steve Agee, Peacemaker'a bir uzaylı istilasını püskürtmek için yardım etmekle görevlendirilen rengarenk operasyon ekibinin üyelerini canlandırdı. Gunn, ilk sezonun da sekiz bölümünün tamamını kendi yazdı ve beşini yönetti.

Gunn dışında Jody Hill, Rosemary Rodriguez ve Brad Anderson, Peter Safran ve Matt Miller'da yapımcı olarak dizide görev aldı. Cena, yardımcı yapımcı olarak, Stacy Littlejohn ise danışman yapımcı olarak yer alıyor. Bu durum ikinci sezonda da aynı kalacak.

Business Insider'a göre Parrot Analytics, dizinin ortalama diziden 69,5 kat daha fazla talep gördüğünü bildirdi. Dizi, ocak ayında iki kez Reelgood'un En Çok İzlenen 10 Dizi listesine girdi. Henüz dizinin ikinci sezon çıkış tarihi resmiyet kazanmış değil. Peki Peacemaker kimdir? Peacemaker Suicide Squad’dan bazı karakterlerin yanı sıra DC kütüphanesinin derinliklerinden de birçok yeni karakteri tanıtıyor. Bunlardan bir tanesi ise dizinin ana karakteri Peacemaker rolüyle John Cena.

Orijinal Peacemaker ilk olarak Fightin' 5 #40'ta göründü ve yazar Joe Gill ve sanatçı Pat Boyette tarafından yaratıldı. Peacemaker birçok alternatif evrende farklı kişiliklere ve hayata sahip bir karakter. Örneğin barışa o kadar bağlı olan ve davayı ilerletmek için bir süper kahraman olarak güç kullanmaya istekli olan pasifist bir diplomat olan Christopher Smith sadece bir varyantı. Burada karakterimiz bir dizi özel öldürücü olmayan silah kullanıyor ancak film evreninde durum daha da farklıydı.

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