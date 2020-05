Peak Games, Oyunlarını Milyar Dolara Zynga'ya Satıyor Olabilir

Türk oyun firması Peak Games, iki oyununu ABD'li oyun firması olan Zynga'ya satıyor olabilir. Toy Blast ve Toon Blast isimli oyunların milyon dolarlık değerleme ile satılacağı iddiaları gündeme bomga gibi düştü.

Peak Games Oyunlarını Satıyor Mu?

Peak Games tarafından geliştirilen Toy Blast ve Toon Blast oyunlarının Zynga'ya satılacağı söylenmekte. Henüz konu ile ilgili iki şirketten de resmi bir açıklama gelmiş değil. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi olan Zynga, 2007 yılında Peak Games tarafından geliştirilen Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus başta olmak üzere üzere pek çok oyunu 100 milyon dolara satın almıştı.

Peak Games'in oyunlarını satmasının ardından Zynga bünyesinde faaliyetlerine devam edeceği konuşulmakta. Peak Games satın alım gerçekleşir ise Türkiye'den çıkan ilk Unicorn olacak. Unicorn değerlerinin 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişimlere denmekte.

Peak Games veya Zynga tarafından resmi açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.

