Peaky Blinders 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Eski İngiltere atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıtan ve konusu ile izleyicileri kendisine bağlayan Peaky Blinders 5. sezon fragmanı ile karşınızda.

Yüzlerce dizi ve filme ev sahipliği yapan Netflix, 150 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Dizi ve filmlerde sunduğu kategori çeşitliliği ile bilinen şirketin popüler dizilerinden Peaky Blinders, önümüzdeki ay yeni sezonu ile yayınlanacak. Pek çok kişinin severek izlediği dizinin yeni sezonuna ait resmi fragmanı yayınlandı.

Peaky Blinders 5. Sezon Konusu ve Çıkış Tarihi

Shelbyler 1929'da borsanın çöküşünün neden olduğu sorunlarla uğraşırken Tommy, gücünü tehdit eden genç aile üyeleri ve faşist rakiplerle karşı karşıya geliyor. Diziye ait yeni sezon 4 Ekim tarihinde Netflix üzerinde yayında olacak. Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak diğer Netflix dizilerini ve filmlerini görmek için buraya tıklayabilir ve listeye ulaşabilirsiniz.