Peaky Blinders 6. Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Peaky Blinders 6. Sezon çıkış tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen final sezonu ne zaman yayımlanacak? Peaky Blinders final sezonu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Peaky Blinders 6. Sezon Çıkış Tarihi Paylaşıldı

Milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Peaky Blinders isimli dizi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Popüler dizinin yeni sezonuna ilişkin bir video yayımlandı. Yayımlanan video ile birlikte final sezonun ne zaman yayımlanacağı açıklandı.

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak. Paylaşılan videoya baktığımızda Thomas Shelby isimli karakteri görüyoruz. Çok kısa olan video, yeni sezonu bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan video kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video 1,3 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. 48 binden fazla beğeni alan video 13 binden fazla retweet edildi. 10 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Peaky Blinders Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alan "Peaky Blinders" isimli çeteyi konu alıyor. Suç ve dram ögelerine sahip olan yapım, En İyi Drama Dizisi BAFTA ödülü, En İyi Aktör (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Aktris (Charlie Murphy) IFTA ödüllerinin sahibi oldu.

Kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran diziyi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Dizinin şu anda beş sezonu bulunuyor. Her sezonda altı bölümün yer aldığını belirtelim.

Peaky Blinders Dizisinin Oyuncuları