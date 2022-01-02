Peaky Blinders 6. Sezon Fragman Yayımlandı

Peaky Blinders 6. Sezon fragman paylaşıldı. Peki, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen final sezonu ne zaman yayımlanacak? Popüler dizinin final sezonuna ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Peaky Blinders 6. Sezon Fragman Nasıl İzlenir?

Dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Peaky Blinders isimli dizi ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Popüler dizinin yeni sezonuna ilişkin fragman yayımlandı. Yayımlanan fragmanda yeni sezonda yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

BBC tarafından YouTube üzerinden yayımlanan video, çok kısa süre içerisinde oldukça büyük bir yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peaky Blinders'ın altıncı sezonuna ilişkin fragmanın görüntüleme sayısı 1 milyonu aştı.

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yeni sezona ait fragman 76 bin beğeni aldı. Yapılan yorumlarda Peaky Blinders'ın senaryodan atmosfere kadar çok başarılı bir yapım olduğu belirtildi. Fragmana göre dizi, ilk beş sezonda elde ettiği başarıyı yeni sezonda da devam ettirebilir. 1 dakika 36 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Peaky Blinders Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alan "Peaky Blinders" isimli çeteyi konu alıyor. Suç ve dram ögelerine sahip olan yapım, En İyi Drama Dizisi BAFTA ödülü, En İyi Aktör (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Aktris (Charlie Murphy) IFTA ödüllerinin sahibi oldu.

Kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran diziyi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Dizinin şu anda beş sezonu bulunuyor. Her sezonda altı bölümün yer aldığını belirtelim.

Peaky Blinders Dizisinin Oyuncuları

Cillian Murphy (Thomas Shelby)

Paul Anderson (Arthur Shelby)

Helen McCrory (Polly)

Sophie Rundle (Ada Shelby)

Ned Dennehy (Charlie Strong)

Finn Cole (Michael Gray)

Ian Peck (Curly)

Natasha o'Keeffe (Lizzie Stark)

Harry Kirton (Finn Shelby)

Joe Cole (John Shelby)

Packy Lee (Johnny Dogs)

Annabelle Wallis (Grace Burgess)

Kate Phillips (Linda Shelby)

Aimee-Ffion Edwards (Esme Shelby)

Tom Hardy (Alfie Solomons)

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