Peaky Blinders'ın Sanal Gerçeklik Oyunu ile Çeteye Katılın

Peaky Blinders hayranları çeteye katılabilecekler! Nasıl mı? Oyun stüdyosu Maze Theory, oyuncuların dizideki karakterlerle etkileşime girmelerini sağlayacak yeni bir sanal gerçeklik (VR) oyunu geliştiriyor.

Oyunda kullanılacak olan yapay zeka teknolojisi, oyundaki karakterlerin oyuncuların jestlerine, hareketlerine, seslerine ve vücut dillerine cevap vermesine ve her oyuncunun farklı bir deneyim yaşamasına imkan tanıyacak. Kısacası oyuncular, tam anlamıyla Peaky Blinders dünyasının bir parçası olacak.

Oyuncular, bir sokak çetesine sızma ve gizli bir misyonu yerine getirmekle görevlendirilecek. Yeni ve mevcut karakterlerle yüz yüze gelecekler ve dizideki ikonik yerleri keşfedebilecekler.

Dizinin yapımcıları ile birlikte çalışan Maze Theory, oyunun 2020 yılında piyasaya çıkacağını söyledi.

Maze Theory’nin baş yapımcısı Russell Harding, “Oyuncular, kelimenin tam anlamıyla Peaky Blinders dünyasının bir parçası olacak ve kimsenin tahmin edemediği karakterlerle etkileşime girebilecek” dedi.

“Kült dizinin hayranları bu tür bir deneyim için bizlere çağrıda bulunuyorlardı. Onların arzularını yerine getirmekten dolayı onur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Harding, oyunun Peaky Blinders tutkunlarına inanılmaz bir deneyim yaşatacağını belirtti.

Oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Helen McCrory ve Paul Anderson gibi isimlerin olduğu Peaky Blinders, Caryn Mandabach Productions ve Endemol Shine tarafından BBC için üretilmişti.

2015 ve 2018 yıllarında “En İyi Drama Dizisi” dalında BAFTA ödülüne layık görülen kült seri, beşinci sezonuyla 2019 yılı içerisinde ekranlara geri dönecek.