Geliştirici Futurlab ve yayıncı Curve Digital tarafından Peaky Blinders: Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Bulmaca-macera türündeki Peaky Blinders: Mastermind'da gizlilik ve bulmacalar ön planda olacak. Peaky Blinders: Mastermind ile ilgili detaylar haberimizde.

Peaky Blinders, 12 Eylül 2013 yılında yayınlanmaya başladı ve yayınlanmaya başladıktan kısa süre içerisinde çok popüler bir dizi haline geldi. İlk olarak BBC Two kanalında yayınlanan Peaky Blinders dizisi, daha sonra popüler dijital yayın platformu Netflix'e de eklendi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Peaky Blinders isimli çeteyi anlatan dizi, İngiltere'de geçiyor.

Geliştirici Futurlab ve yayıncı Curve Digital tarafından geçtiğimiz aylarda duyurusu gerçekleştirilen Peaky Blinders: Mastermind, diziyi konu alıyor. Bulmaca-macera türündeki Peaky Blinders: Mastermind'da Shelby ailesinin kurduğu çetenin bir parçası olacağız. Peaky Blinders: Mastermind, özellikle diziyi seven oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

Peaky Blinders: Mastermind Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bulmaca-macera türündeki Peaky Blinders: Mastermind, 20 Ağustos tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Peaky Blinders: Mastermind, popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden 32 TL fiyat etiketi, Xbox Store üzerinden ise 57 TL fiyat etiketi ile önsiparişe sunuldu. Steam ve Xbox Store'da şu anda Peaky Blinders: Mastermind için %20 indirim bulunuyor.