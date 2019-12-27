Pedallarla Şarj Olan Rayvolt X One İle Tanışın

Dünyadaki neredeyse bütün araçların elektrikli olmaya başladığı günümüz dünyasında, Rayvolt X One isimli ilginç bir bisiklet yapıldı. Bisikletin en büyük özelliği ise pedallarında. İşte kendi kendisini şarj edebilen bisiklet ile ilgili haberimizin detayları.

Dünya otomotiv devleri de dahil olmak üzere birçok şirket elektrikli bisiklet üretmeye çalışıyor. Bazı kuruluşlar bunu günümüz teknolojilerine çok iyi bir şekilde entegre ederken, kimileri ise hüsrana uğruyor. Rayvolt tarafından geliştirilen X One adlı yeni nesil bir elektrikli bisiklet başarıyı yakalayacak gibi görünüyor.

Rayvolt X One ilginç bir sisteme sahip

Öncelikli olarak bu bisikletin yüz tanıma özelliğinden bahsetmek gerekiyor. Bisiklete yüzünüzü tanıttığınızda bütün sistemler otomatik olarak devreye giriyor.

Rayvolt X One hem evde hem de işte şarj etmeyi kolaylaştırmak için taşınabilir batarya kullanıyor. Ayrıca pedalları geriye doğru çevirmeye başladığınızda bisiklet kendi kendisini şarj ediyor. Elektrikli bisiklet 750 W gücündeki elektrik motoruyla en yüksek 45 km/s hıza ve 75 km menzile ulaşabiliyor.

Gyro Sensor teknolojisi sayesinde bisiklet, tepeleri kendiliğinden algılayabiliyor. Böylece gerekli zamanlarda hız değişimi de gerçekleşiyor. Modele ve güç yapılandırmasına bağlı olarak 2.199 dolar ila 3.999 dolar arasında fiyatı değişecek. Böyle bir bisiklet kullanmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.