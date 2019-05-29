Pedofili İfadeler Bulunan Kitabın Yazarı ve Yayıncısı Adliyeye Sevk Edildi

2013 yılında basılan “Zümrüt Apartmanı” adlı bir kitapta pedofili içeren ifadelerin yer alması, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Kitabın yazarı ve basıldığı yayınevinin sahibi, “müstehcenlik” suçu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan yükselen tepkilerin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine yazar hakkında, “müstehcenlik” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki’nin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim oldu ve gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Şevki ve Topçu, adliyeye sevk edildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığı şu dönemde, böyle bir kitabın 2013 yılından bu yana piyasada olması, sosyal medyadaki pek çok kullanıcının tepkisine yol açtı.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB) de, pedofiliyi övücü nitelikle ifadelerin yer aldığı kitap ve yazarı hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB Genel Sekreteri Avukat Sabiha Tekin ve beraberindeki bazı avukatlar tarafından verilen şikayet dilekçesinde, bazı internet sitelerinde satışı devam eden kitabın toplatılması ve şüphelilerin çocuğa karşı cinsel istismar ve müstehcenlik suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.