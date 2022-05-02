Pekin’de Sürücüsüz Taksiler Trafikte!

Pekin’de sürücüsüz taksiler ile seyahat edebilmek mümkün hale geldi. Arabaların içerisinde hâlâ bir personele ihtiyaç duyuluyor ancak sürücü koltuğunda bir kişinin yer alması zorunlu değil. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Pekin’de Sürücüsüz Taksiler Hizmet Vermeye Başladı

Otonom araçlar her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Çin’in başkenti Pekin’de Baidu ve Pony.ai isimli iki şirkete sürücü olmadan taksi hizmeti vermesine izin verildi. Her iki şirket artık sürücü koltuğunda bir personel olmadan robotaksi olarak isimlendirilen hizmeti verebilecek.

Sürücü koltuğunda bir kişinin yer alması gerekmiyor fakat aracın içerisinde hâlâ bir personele ihtiyaç duyuluyor. Söz konusu şirketler, henüz Pekin kentinin tamamında faaliyet gösteremiyor. Robotaksi hizmeti yalnızca Yizhuang bölgesindeki 60 kilometrekarelik bir alan ile sınırlı.

Her iki şirketin çalıştırabileceği araç sayısı farklı. Baidu bölgede sadece 10 otonom araç ile hizmet verirken Pony.ai ise yalnızca dört araç ile faaliyet gösteriyor. Her iki şirketin de trafikteki sürücüsüz taksi sayısını arttırma planı bulunuyor. Örneğin, Baidu bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Trafikteki robotaksi sayısının ne zaman artacağı ise henüz belli değil. Pekin yetkilileri, Baidu ve Pony.ai isimli şirketin Yizhuang bölgesinde robotaksi hizmeti için geçtiğimiz kasım ayında ücret almasına izin vermeye başladı.

TechCrunch’ta yer alan habere göre Yizhuang bölgesinde yaşayan insanlar, Apollo Go adlı uygulama üzerinden 10.00-16.00, PonyPilot Plus uygulaması aracılığı ile 09.00-17.00 saatleri arasında robotaksi hizmetini kullanabilir.

Robotaksi olarak isimlendirilen hizmet, taksi şoförü maliyetini tamamen ortadan kaldıracak. Bu, şirketlerin taksilerin hizmet vermesi için şoförlere bir ücret ödemek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Çin’de robotaksileri test etme ve çalıştırma kuralları bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Söz konusu araçlarda herhangi bir personele ne zaman ihtiyaç duyulmayacağı henüz bilinmiyor fakat personelin sürücü koltuğunda oturma zorunluluğuna gerek kalmaması, oldukça büyük bir gelişme.

Pekin kentinin Yizhuang bölgesinde robotaksi hizmetine izin verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sürücüsüz taksi hizmeti dünya genelinde yaygın hale gelebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.