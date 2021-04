Pembe WhatsApp Virüsü Tehlike Saçıyor! Sakın İndirmeyin

Pembe WhatsApp virüsü olarak adlandırılan yeni bir dolandırıcılık dalgası, başta Hindistan olmak üzere pek çok ülkede yayılmaya başladı. İndirenlerin tüm kişisel bilgilerini ele geçiren bir yapısı olan zararlı yazılım, Türkiye'de de dolaşıma girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, kişisel sayfaları üzerinde WhatsApp rengini pembeye döndüren bir uygulamanın reklamını görmeye başladılar. Reklamlara ve paylaşımlara göre, indirilecek küçük bir eklenti ile WhatsApp tamamen pembe temaya geçiyordu. Özellikle Hindistan'da hızla yayılan Pembe WhatsApp dalgasının altında ise tamamen kötücül amaçlar yatıyordu.

Siber güvenlik uzmanları, uygulamayı pembe yapmak için indirilen eklentininin tamamen zararlı olduğunu dile getirdiler. Uzmanlara göre indirilen dosya ile hackerlar telefonunuza tamamen erişebiliyorlar ve WhatsApp hesabınızın kapanmasına sebep olabiliyorlar. Keza kısa süre önce Facebook ve WhatsApp üzerinde kimlik avı dolandırıcılığı baş göstermişti.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2