Pembe WhatsApp Virüsü Tehlike Saçıyor! Sakın İndirmeyin

Pembe WhatsApp virüsü olarak adlandırılan yeni bir dolandırıcılık dalgası, başta Hindistan olmak üzere pek çok ülkede yayılmaya başladı. İndirenlerin tüm kişisel bilgilerini ele geçiren bir yapısı olan zararlı yazılım, Türkiye'de de dolaşıma girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, kişisel sayfaları üzerinde WhatsApp rengini pembeye döndüren bir uygulamanın reklamını görmeye başladılar. Reklamlara ve paylaşımlara göre, indirilecek küçük bir eklenti ile WhatsApp tamamen pembe temaya geçiyordu. Özellikle Hindistan'da hızla yayılan Pembe WhatsApp dalgasının altında ise tamamen kötücül amaçlar yatıyordu.

Siber güvenlik uzmanları, uygulamayı pembe yapmak için indirilen eklentininin tamamen zararlı olduğunu dile getirdiler. Uzmanlara göre indirilen dosya ile hackerlar telefonunuza tamamen erişebiliyorlar ve WhatsApp hesabınızın kapanmasına sebep olabiliyorlar. Keza kısa süre önce Facebook ve WhatsApp üzerinde kimlik avı dolandırıcılığı baş göstermişti.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2 — Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021

Pembe WhatsApp Virüsü Çok Tehlikeli

Konu ile ilgili resmi Twitter adresi üzerinden açıklamalar yapan siber güvenlik uzmanı Rajshekhar Rajaharia, konunun detaylarını aktardı. Uzmana göre özellikle WhatsApp grupları üzerinden yapılan yönlendirmeler ile yayılan yeni virüs, hackerlara tam yetki veriyor. Virüsü yönetenlerin telefonlara tam erişim kazanmalarını sağlayan yazılım, tüm bilgilerinizin elinizden gitmesine sebebiyet verebilir.

Virüse yakalanmamak için WhatsApp gruplarından gelen Pembe WhatsApp ile ilgili herhangi bir bağlantı adresine tıklanmaması gerekiyor. Bu virüs herhangi bir linke tıklayıp, indirilen dosyanın telefona kurulması yoluyla yayılıyor. Bu sebeple herhangi bir linke tıklayıp, telefona kurulum yapmazsanız, kişisel bilgilerinizi riske atmamış oluyorsunuz.

Bir başka güvenlik uzmanı Jiten Jain ise pembe WhatsApp'ın ortaya çıkardığı tehlikeyi şöyle açıkladı: "Böylesine zararlı yazılımlar telefonunuzdan, fotoğraflarınız SMS'leriniz ve rehberdeki numaralarınız gibi kişisel bilgilerinizi çalıyor. Bu tür APK'lerin içine gizlenecek klavye takip yazılımları, telefonunuzda yazdığınız her şeyi kaydedip başkalarına gönderebilir. Böylece banka bilgileriniz ve şifreleriniz çalınabilir. Pembe WhatsApp ya da Altına WhatsApp hepsi aynı tehlikeyi barındırıyor."

WhatsApp Uygulamanızı Kontrol Edin

Google Play Store ya da App Store haricinde uygulama yüklememeye dikkat ederek, problemi baştan engelleyebilirsiniz. Özellikle WhatsApp konusunda sadece resmi uygulamaya bağlı kalmak çok önemli. Üçüncü parti WhatsApp uygulamaları, sizin tüm kişisel mesajlaşmalarınıza veya diğer bilgilerinize erişebilirler.

Bu sebeple üçüncü parti WhatsApp uygulamaları kullanırken her zaman risk olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu uygulamalar bahsi geçen zararları taşımıyor olsalar bile resmi uygulama olmadıkları için ilerleyen zamanlarda neler yaşanabileceğini kimse garanti edemiyor.

Resmi uygulamanın indirme adreslerine ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bağlantı adreslerine tıklayarak, Google Play ve App Store adreslerine ulaşmanız gerekiyor. Eğer indir tuşuna bastıktan sonra açılan sayfada "AÇ" ibaresini görmüyorsanız, resmi WhatsApp kullanmıyorsunuz demektir.