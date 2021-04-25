Pentagon, 175 Milyon IP Adresinin Kontrolünü Bir Şirkete Verdi

Pentagon'un 175 milyon IP adresi şirket kontrolüne geçti. Global Resource Systems LLC isimli bir Florida şirketi, Başkan Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla birlikte Pentagon'un kullanımda olmayan IP adreslerini yeniden hareketlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Genel Merkezi (Pentagon), eski Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada, bir Florida şirketine "uykuda olan" milyonlarca IP adresinin kontrolünü verdi.

Daha önce adı duyulmayan bir Florida şirketi olan Global Resource Systems LLC, 20 Ocak'ta Pentagon'a ait 56 milyon IP adresinin kontrolünü ele geçirdi ve şu anda 175 milyon IP adresini kontrol ediyor.

Pentagon'un 175 milyon IP adresi şirket kontrolünde

Washington Post'a göre, bir muhabir şirketin Beyaz Saray'daki adresine gitti, ancak muhabire herhangi bir bilgi veremeyeceklerini ve binadan ayrılması gerektiğini söyledi.

Pentagon ise Savunma Bakanlığı'nın IP adres alanını değerlendirmek ve "potansiyel güvenlik açıkları" olmadığından emin olmak için Global Resource Systems'e güvendiklerini ifade etti. Pentagon, bunun "pilot çabanın" bir parçası olduğunu belirtti.

Pentagon'un Dijital Savunma Servisi Direktörü Brett Goldstein, "Savunma Dijital Hizmeti (DDS), Sınır Ağ Geçidi Protokolünü (BGP) kullanarak DoD İnternet Protokolü (IP) alanını tanıtan bir pilot çalışma içerisindeyiz. Bu pilot, DoD IP adreslerinin yetkisiz kullanımını değerlendirecek ve önleyecek" dedi.

Şirket, IP adreslerini internet trafiğinden sorumlu olan Sınır Ağ Geçidi Protokolüne aldığını duyurdu.

Washington Post, Global Resource Systems şirketinin Eylül ayında kurulduğunu ve kamuya açık web sitesi veya herhangi bir federal sözleşmesinin bulunmadığını bildirdi.

Direktör Brett Goldstein, "Bu, Savunma Bakanlığı'nın siber duruşunu ve savunmasını sürekli olarak iyileştirmeye odaklanan bir çaba. Olası güvenlik açıklarının azaltılmasını sağlamak için Savunma Bakanlığı genelinde ortaklıklar yapıyoruz" dedi.

Pentagon'un internet alanının güvenliğini değerlendirme çabaları için neden bu şirketi seçtiği belli değil. Ek olarak devlete ait IP adreslerini yıllarca hareketsiz kaldıktan sonra, yeniden kullanıma geçmesinin sebebi de henüz belirsiz.

Kentik'ten güvenlik yazarı Doug Madory, IP adreslerine yönelik bir veri saldırısının, tehditler veya istismarlar hakkında bilgi toplamasına yardımcı olabileceğini öne sürdü. Bazı Çinli şirketler kendi iç ağları için benzer IP adresi numaralandırma şemaları kullandıklarında, verilerinin bir kısmının ABD'ye yönlendirilme şansı olabilir.