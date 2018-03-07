Pentagon, Drone Görüntülerinin Analizinde Google AI Kullanıyor

Google'ın yapay zeka (AI) teknolojisi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından drone görüntülerini analiz etmek için kullanılıyor. İşbirliği hakkında açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü, şirketin TensorFlow yazılımının saldırılarda değil, yalnızca insan incelemesi gerektiren görevlerde kullanıldığını söyledi.

Google'ın Pentagon'a bu yönde bir teknoloji desteği vermesi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak ABD'li şirket, yapay zeka teknolojilerinin muharebe ile ilgili amaçlarla kullanılmadığına dair güvence veriyor.

Bloomberg'e konuşan Google sözcüsü, şirketin sunduğu yapay zeka teknolojisinin, Pentagon'un pilot projesi olan Project Maven'ın bir parçası olarak kullanıldığını doğruladı. Makine öğrenimi tekniğiyle, şüpheli nesnelerin otomatik olarak tespit edildiğini ifade eden sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Pentagon ile paylaştığımız teknoloji, insan ve nesnelerin görüntülerini analiz etmek için kullanılıyor. Kesinlikle saldırı amacı taşıyan görevlerde kullanılmayacak. Makine öğreniminin askeri alanda kullanımı doğal olarak bir kaygı uyandırıyor. Bu önemli konuyu başta kurum içinde olmak üzere Pentagon'la da aktif olarak tartışıyoruz. Çünkü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda mevcut hassasiyetleri gözeterek politikalar geliştiriyoruz"

Google, 2014 yılında Mustafa Süleyman tarafından kurulan yapay zeka şirketi DeepMind'ı satın aldıktan sonra, teknolojinin istismar edilmediğinden emin olmak için bir etik komitesi oluşturmuştu.

Google'ın eski CEO'su ve şu anda çatı şirket Alphabet'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Eric Schmidt, ABD Savunma Bakanlığı tarafından iki sene önce kurulan Defense Innovation Advisory Board (Savunma Yeniliği Danışman Kurulu) içerisinde yer alıyor.