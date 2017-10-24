Pentagon, Savaş Droneları için Geliştiricilerden Destek İstiyor

Savunma İleri Araştırmaları Projeleri (DARPA), ABD Ordusu tarafından kentsel alanlarda kullanılabilecek dronelar için robot geliştiricilerinden öneri istedi.

ABD Savunma Bakanlığı, bu ayın başlarında drone teknolojilerini geliştirmeyi amaçlayan "Drone Sprints" projesini başlatmıştı. Bakanlık, ülke çapındaki robot geliştiricilerini, kentsel bir muharebe ortamında yüzlerce insansız hava ve yer üstü aracının kontrol edilmesi için kullanılabilecek teknolojiler üretmeye çağırmıştı.

DARPA, 12 Ekim'de robot geliştiricilerinden, küçük piyade birimlerinin 250 veya daha fazla sayıda robotu kullanabilmesi için taktik ve teknolojiler konusunda fikir sunmalarını istedi.

Gelişmekte olan teknolojileri araştıran ve Pentagon'un bilim kanadı olarak bilinen DARPA, projeyi tanıtan bir video yayınladı. OFFSET olarak adlandırılan yeni proje, robot ordusunu tasarlamak ve geliştirmekle görevli ekipler oluşturmayı planlıyor.

DARPA, "Yüksek dikey yapılar, dar alanlar ve sınırlı görüş hatları bulunan kent kanyonları, askeri iletişimi ve taktikleri sınırlıyor. İnsansız hava araçları ve insansız taşıt araçları, bu tür zorlu kentsel çevrelerde uzun süredir fayda sağlıyor. Ancak askeri birliklerde kullanılması hatta yüzlerce silaha entegre bir şekilde çalışması, bu birliklerin değerini büyük oranda artırabilir" dedi.

OFFSET'e kayıtlı geliştiriciler taktik, otonom ve insan arayüzüne odaklanacak ve askerler için sanal bir deneyim ortamı yaratacak. Programın sonuna gelindiğinde DARPA, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojileri kullanarak, askerlerin en zor koşullarda bile yüzlerce robotu etkin bir şekilde kontrol etmesini sağlamak istiyor.

DARPA, 2014 yılında küçük, insansız hava araçlarının bir labirentteki odalardan, merdivenlerden ve koridorlardan veya diğer engel dolu ortamlardan, bir pilot olmadan hızlı bir şekilde dolaşmasını sağlamak için yeni bir algoritma sınıfı üzerinde çalışmıştı.