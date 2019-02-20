Pentagon, SpaceX'e 300 Milyon Dolar Hibe Verdi

ABD Hava Kuvvetleri, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX'e keşif misyonları için 300 milyon dolara yakın hibe verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 297 milyon doları SpaceX’e hibe verilmek üzere, toplam 738 milyon dolarlık bir dizi anlaşma yaptı.

Anlaşmalar özellikle üç görev için geçerli: NROL-87, NROL-85 ve AFSPC-44

NROL ya da uzun ismiyle Ulusal Keşif Ofisi, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı (AFSPC) çatısı altında faaliyet gösteriyor. Misyonların hangi amaca hizmet ettiği bilinmiyor; ancak büyük olasılıkla yörüngeye istihbarat uydusu gönderilmesi hedefleniyor.

NROL-87 ve NROL-85 misyonlarının Aralık 2021’e kadar tamamlanması planlanıyor. AFSPC-44 görevi için işaret edilen tarih ise Şubat 2021.

Pentagon’a göre SpaceX, her bir görev için araç üretimi, görev entegrasyonu ve uçuş için diğer faaliyetlerden sorumlu olacak. Sözleşme için iki şirketin yarıştığını belirten Pentagon, sürecin sonunda SpaceX’in seçildiğini belirtti.

Colorado merkezli uzay şirketi United Launch Services, geriye kalan 441 milyon doları kendi görevlerini tamamlamak için aldı: SILENTBARKER, SBIRS GEO-5 ve SBIRS GEO-6.

SpaceX CEO'su Gwynne Shotwell, “SpaceX, ulusal güvenlik alanındaki bu kritik görevler için seçilmekten gurur duyuyor. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

SpaceX’e bugüne kadar toplam dokuz ulusal güvenlik uzay misyonu verildi. Aralık 2018’de askeri navigasyon uydusu taşıyan SpaceX roketi, Florida Cape Canaveral’deki uzay üssünden başarıyla fırlatılmıştı.