Pentagon, UFO Görüntüleri Paylaştı!

Pentagon, UFO görüntülerini resmen yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından paylaşılan UFO görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte Pentagon’un paylaştığı UFO videoları

ABD’nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Pentagon’un dün tanımlanamayan uçan nesneleri gösteren üç UFO videosu resmen yayınladı. Sosyal medyada düşen görüntülerin Amerikan donanmasına ait pilotların görev esnasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere ait UFO görüntüleri oldukları belirtildi.

UFO görüntülerini görmek isteyenleri heyecanlandıran videoların 2004 ve 2015 yıllarına ait olduğu Pentagon sözcüsü tarafından belirtildi. Pentagon sözcüsü ayrıca UFO görüntülerinin gerçek olup olmadığı veya daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtti. Sosyal medya gündemi olan videoların seneler önce internete düştüğü, yapılan inceleme sonucuda ilgili videoların yayımlanmasının donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı da ifade edildi.

2004 yılına ilişkin olan UFO videosu 2017 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı. Pentagon, Türkiye gündeminde ilk sırada. Sosyal medyada Pentagon hakkında 50B tweet atıldı.

Another video of UFO from Pentagon.



This one was taken in 2004. pic.twitter.com/YisE8jVWMZ