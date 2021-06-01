Pentagon UFO Görüntüleri Hakkında Profesörden Açıklama!

Astrofizik Profesörü Dr. Adam Frank, Pentagon UFO görüntüleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. O ve meslektaşları, evrenin başka noktalarında herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığını belirlemek için NASA'dan (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ödeme almıştı.

Bu ay 60 Minutes isimli bir programda tanımlanamayan cisimlerle ilgili detaylara yer verildi. Bu detaylar, kameralarla kayıt altına alınan esrarengiz cisimleri içeren videolar ile desteklendi. Bu görüntülerde yer alan uçan cisimler insanlar tarafından UFO olarak yorumlandı. Bu doğrultuda Dr. Frank'e de konu ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu soruldu.

Dr. Frank, NY Times'ta yaptığı açıklamada insanların kendisine UFO ve uzaylılar hakkında ne düşündüğünü sorduklarını, bunun da dünya dışı yaşam arayışında olan bir astrofizikçi olmasından kaynaklandığını belirtti.

Meslektaşlarının ve kendisinin kısa bir süre önce Güneş Sistemi haricinde kalan gezegenlerde ileri teknoloji kullanımına dair belirtiler aramaları için NASA tarafından ödeme aldıklarını belirten profesör, son günlerin en çok konuşulan videolarından birine açıklık getirdi.

Pentagon UFO Görüntüleri Gerçek mi?

Astrofizik profesörü, bu iddiaları bilimsel olarak doğrulamak için ellerinde yeterli miktarda kaynak olmadığını belirtti. Dünya dışı yaşam belirtisi aramak için oldukça yeterli nedenler olduğuna değinen profesör, söz konusu videonun UFO kanıtı olduğu sonucuna varmamak için de yeterince çok neden olduğunu ifade etti.

Bazı pilotların olağan dışı şekilde uçan nesneler gördüklerini belirten Dr. Frank, görüntüde yer alan nesnenin şaşırtıcı şekillerde hareket etme eğilimi gösterdiğini söyledi. Bunun fizik yasalarına karşı gelen dünya dışı bir teknoloji gibi görünebileceğini belirten Dr. Frank, bunun daha ayrıntılı bir bakış açısı ile çok daha önemli bir detay olmadığını dile getirdi.

Dr. Frank, Pentagon UFO görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olaya tanık olan kişinin açıklaması deneysel araştırmalara yeterince bilgi sağlamaz. Bilim insanları, bir pilotun açıklamasına göre mesafeleri ya da hızı doğru bir şekilde ölçemez. 'Gerçekten çok hızlı hareket ediyordu' ya da 'Çok yakında görünüyordu' gibi ifadeler çok belirsiz."

Astrofizik profesörüne göre UFO videoları ile ilgili iddiaların incelenmesi için bilim insanlarının pilotların açıklamasından çok çeşitli ölçümleri kaydeden cihazların sağladığı kesin verilere ihtiyacı var.

Bunun daha sıradan bir açıklaması olabileceğine işaret eden Dr. Frank, "Örneğin görüntüdeki cismin Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından ABD savunmasını incelemek için konuşlandırılan dronelar olması mümkün" sözlerini kullandı.

Profesör açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi: