Pentagon'un Gizli UFO Programı Direktöründen Müthiş Açıklamalar

New York Times gazetesinin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un milyonlarca dolar bütçeli bir "gizli UFO programı" yürüttüğüne dair yayınladığı haber, başta ABD kamuoyunu olmak üzere tüm dünyayı hayrete düşürmüştü. Gizli UFO programının direktörlüğünü yapan kıdemli istihbarat yetkilisi Luis Elizondo, uzaylılar hakkında inanılmaz açıklamalarda bulundu.

İnsanoğlu çok uzun bir zamandır yalnız olup olmadığının sorusunu arıyor. Evrenin sonsuzluğunda, uzayın en ücra yerlerinde başka bir yaşamın olduğuna inanmak aslında çok da ütopik gözükmüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da böyle düşünmüş olacak ki, tam 5 yıl boyunca sürecek gizli bir UFO programı yürütmüş.

Advanced Aerospace Threat Identification (İleri Havacılık Tehditlerini Tanımlama) isimli gizli UFO programı, 2007 yılında başlamış ve 5 sene boyunca devam etmiş. 2012 yılında ise, gerek bazı çevrelerin baskısı gerekse bütçe nedeniyle resmen sonlandırılmış.

Tüm dünyada infial yaratan o programın direktörü olan ve 22 yıl boyunca CIA'de üst düzey istihbarat yetkilisi olarak görev yapan Luis Elizondo, gizli UFO programı hakkında bilinmeyenleri paylaştı. Habertürk gazetesinin ulaştığı Elizondo, Türkiye dahil tüm ülkelerin uzaylılara karşı önlem alması gerektiğini söylüyor.

Luis Elizondo'nın Açıklamaları

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın, Luis Elizondo ile yaptığı röportajın dikkat çeken satır başlıkları:

NK: Göreviniz neydi? UFO gördüğünü iddia eden kişilerle mülakatlar yapıp görüntüleri analiz etmek mi?

LE: Tam ismi İleri Hava Tehdidini Tespit Programı. Görevimiz Pentagon tarafından tespit edilen ve tanımlanamayan tüm hava araçlarını ya da anlaşılamayan hava olaylarını araştırmaktı. Pilotlardan bilgi alıyorduk, tanımlanamayan objeler gören sıradan görgü tanıklarıyla da konuşuyorduk.

NK: Böyle bir işi Pentagon bünyesinde yapmak kolay olmamalı. Çünkü bazıları gerçekten delirdiğinizi düşünebilir. Psikolojiniz nasıl etkilendi?

LE: Bu harika bir soru. O kadar röportaj verdim, sormak kimsenin aklına gelmedi! Pentagon gibi bir yerde çalıştığımız için hepimiz kendimizi akıllı profesyoneller ve vatanseverler olarak görüyoruz. Fakat bu tür bir iş yaptığınız zaman çok çabuk damga yiyorsunuz. ABD’de UFO’larla ilgili pek çok şey aslında tabu. Fakat Amerikan ordusundan savaş pilotları -ki bunlar milyarlarca dolarlık savaş sistemlerinden sorumlu ve çok gizli bilgilere erişme yetkisine sahip- size geliyor ve “Bir şey gördüm” dediğinde bunu ciddiye almanız gerek. Bize gelen pilotların gördüğü şeyler, bildiğimiz hava araçlarından hiçbirine benzemiyor.

NK: Kişisel çıkarımınız ne? Evrende yalnız değil miyiz?

LE: Kariyerimin çoğunu bu sorudan olabildiğince uzak durmaya çalışarak geçirdim. Aslında Pentagon’daki görevim basitti, “Gördüğümüz neydi ve nasıl çalışıyor?” sorularına yanıt aramaktı. Görevim o araçların direksiyonunda kimlerin olduğunu ya da niyetlerinin ne olduğunu bulmak değildi. Tabii ki yıllarımı bu programda harcadığım için kişisel bir fikrim var fakat açık açık bunu ifade etmek konusunda da dikkatli davranıyorum. Çünkü kişisel fikrimi söylersem insanların bunu gerçek kabul etmesinden korkuyorum.

NK: Göreviniz süresince karşılaştığınız en garip şey neydi?

LE: Pek çok şey gördüm ama en ilginçlerinden biri yayınladığımız o videoydu. Aslında orada gördüğümüz şey şüphe götürmüyor. Kesinlikle bize ait bir araç değil, başka bir ülkeye de ait değil. Nereden geldiklerini soracak olursanız bir şey diyemem çünkü tam olarak bilmiyorum. İlginç olan araca dair ölçtüğümüz şeyler: Hipersonik hız, aniden artan ivme, yerçekimine karşı koyabilme ve radara yakalanmama gibi..

NK: Hükümetler, UFO’ları ya da bir uzaylı istilasını ciddiye alıp bunları ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelemeli mi?

LE: Ulusal güvenlik aygıtları bütün potansiyel ya da gerçek tehditleri ciddiye almalı. Buna uzayın dışından gelebilecek tehditler de dahil. Bütün ihtimalleri masada tutmalıyız. Bu sadece belli bir ülkenin değil, tüm dünyanın sorumluluğu. Bir hükümet “Tehdidi gözümle görmüyorum, bu nedenle önlem almıyorum” dememeli. Mesela şu anda sizinle dünyanın iki ucunda, telefonla konuşuyoruz, görmediğimiz bir enerjiyi birbirimize gönderiyoruz. Parçası olduğum için Amerikan ulusal güvenlik aygıtından bahsediyorum, biz paranoyak olmak zorundayız. Buna göktaşları da uzaylılar da dahil.

NK: Bu araçlar Dünya’dan değilse nereden?

LE: Uzayın derinliklerinden mi, daha yakından mı yoksa bunların arasında bir yerden mi geliyor, bilemem. Evren çok karmaşık bir yapı, pek çok farklı ihtimal var. Bunun kesin cevabını tabii ki zaman geçtikçe alacağız. Bir kez daha altını çizmek istiyorum, bunlar benim fikirlerim.

Elizondo, röportajda gizli UFO programının hala Pentagon bünyesinde devam ettiğini ve bu araçların aslını daha iyi öğrenmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.