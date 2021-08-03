Pentagon, Yapay Zeka Öngörüsü ile Geleceği Görebilecek

Pentagon, yapay zeka öngörüsü ile olayların nasıl gelişeceğini günler öncesinden öğrenme fırsatına sahip oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu, AI (Yapay Zeka) ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ederken askeri alanda büyük bir değişikliğe yol açma potansiyeline sahip yapay zekasının testleri sürüyor.

Yapay zeka kulağa geldiği gibi daha çok bilim kurgu filmlerinde görülen ileri seviye bir teknoloji olarak görülmüyor fakat ABD ordusunun AI çalışmalarına bakılacak olursa söz konusu çalışmanın oldukça büyük bir ilerleme olduğu söylenebilir.

Pentagon'un Yapay Zeka Öngörüsü Nasıl Çalışıyor?

Yapay zeka tabanlı sistem daha çok olası sorunları önceden tespit etmek için alarm görevini üstleniyor. AI'ın gerçek zamanlı verileri inceleyerek olası tehlikelere karşı uyarıda bulunması bekleniyor. Örneğin uydu görüntüleri eğer başka bir ülkenin denizaltısının limandan ayrılmak için hazırlıklar yaptığına dair işaretler tespit ederse o ülkenin denizaltısının yakında ayrılacağını bilerek uyarı yapabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri General Glen D. VanHerck, askeri analistlerin söz konusu tespitleri yapmasının saatler hatta günler alabileceğini ancak GIDE (Global Information Dominance Experiments) teknolojisinin saniyeler içinde söz konusu bilgileri sağlayabileceğini söyledi.

En son çalışma olan GIDE 3, AI'ı geliştiren ekibin en kapsamlı çalışmasıydı. Bu çalışmada lojistik sorunlara dair çeşitli senaryolar ele alındı. General Vanherck, söz konusu teknolojinin kesinlikle yeni bir teknoloji olmadığını ancak ordunun her şeyi bir araya getirdiğini belirtti.

Teknoloji çok yakın bir zamanda gerçek zamanlı olarak kullanılmaya başlanabilir. VanHerck, ordunun yazılımı kullanmak için hazır olduğunu belirterek 2022 yılının baharını işaret etti.

Bu tahmine dayalı yapay zekanın sağlayacağı bazı önemli avantajların olacağı düşünülüyor. Pentagon yalnızca olaylara tepki vermek ya da güncel olmayan bilgilere güvenmek yerine olası tehditlere karşı gerekli tedbirleri önceden almak ve savunmayı arttırmak için etkili adımlar atabilir.

AI ile ilgili hala bazı sınırlamalar bulunuyor. Yapay zeka, göz önünde bulundurduğu ipuçları dolayısıyla neler olacağını kesin olarak söyleyemiyor ancak teknoloji beklenmedik tehditlere karşı pentagonu önceden bilgilendirmede başarılı olursa pentagonun söz konusu çalışmanın öncesinde belirlemiş olduğu hedefe ulaşmasını sağlayabilir.