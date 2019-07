People Can Fly, Bulletstorm 2'yi Geliştirmeye Meyilli

People Can Fly yayıncılığı Square Enix tarafından yapılacak olan Outriders üzerinde çalışıyor ama görünen o ki akıllarının bir köşesinde Bulletstorm için bir devam oyunu da var.

İlk olarak geçtiğimiz nesilde PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Bulletstorm, mevcut nesle Bulletstorm: Full Clip Edition adıyla taşınmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Bulletstorm: Duke of Switch Edition adıyla Switch kullanıcılarıyla da buluşacak olan oyun, sunduğu dur durak bilmeyen aksiyon ile oyunculara keyifli vakitler geçirtmesine rağmen ne yazık ki genel olarak pek kabul görmüş bir oyun değil. Ancak bu durum People Can Fly stüdyosunun bir devam oyunu yapmasına engel değil.

Yakın zaman önce yapılan bir röportaj sırasında konuşan Üst Yönetici Sebastian Wojciechowski, Bulletstorm için bir devam oyunu yapma niyetinde olduklarını dile getirdi.

"Uyarlama (Remaster) ve Switch versiyonu ile gördüğünüz üzere bu fikri mülkiyet (IP) kalplerimizin derinliklerinde taşımaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu Wojciechowski ve devam etti. "Bu fikri mülkiyetin ikinci bir yaşama sahip olmasını istiyoruz. Bunun ne anlama geldiğinden halen emin değiliz ama açıkçası bu bizim fikri mülkiyetimiz olduğu - fikri mülkiyete sahibiz - ve fikri mülkiyet tanınıyor olduğu ve hayranları olduğu için bununla ilgili bir şey yapmayı istiyoruz."

Başta da dediğimiz gibi, People Can Fly şu an için Outriders üzerinde çalışıyor. Haliyle eş zamanlı olarak başka bir projeye başlamaları zor gibi görünüyor. Zaten Üst Yönetici Sebastian Wojciechowski de bütünüyle Outriders projesine odaklandıklarını söylüyor. "Outriders üzerindeki şu anki gayretimizi göz önünde bulunduracak olursak, derhal bu fikri mülkiyete (Bulletstorm) dönme planımız yok ama PCF (People Can Fly) ile ilgili daha uzun vadeli düşünürsek, o halde bu fikri mülkiyete geri dönmek açıkçası muazzam olacaktır."

"Sadece kitleyi Bulletstorm 1'inkinden nasıl daha büyük hale getirmeyi garantileyeceğimizi düşünmemiz lazım ve bu fikri mülkiyet ile ileriye götürürken üzerinde bir parça daha çalışmamız gereken bir şey." diyen Wojciechowski, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Eğer geri dönmeye karar verirsek!"