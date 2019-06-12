People Can Fly'ın Sıradaki Oyunu Outriders Olacak

Geçmişte Painkiller serisi ile karşımıza çıkan People Can Fly, daha sonra Gears of War serisine ek olarak Bulletstorm oyununu geliştiren Epic Games için yardımcı konumundaydı. 2017 yılı içerisinde Square Enix ile ortaklık anlaşması sonrasında bir süre sessizliğe gömülen Polonya menşeli geliştiricinin, geçtiğimiz senenin Mayıs ayı içerisinde açtığı iki yeni stüdyo kapsamındaki yüz elli kadar geliştirici ile yeni bir AAA oyun için kolları sıvadığını öğrenmiştik.

Bugünün erken saatlerinde E3 sahnesine çıkan Square Enix, People Can Fly tarafından geliştirilen Outriders oyununu duyurdu.

Outriders oyunundan daha önceden haberdar olmuştuk. E3 2019 öncesinde Square Enix tarafından yapılan Twitter paylaşımı ve bununla bağlantılı diğer paylaşımlar ile bahsi geçen oyunun fuarda duyurulacağının haberini almıştık.

Peki bakalım karşımızda nasıl bir Outriders var? Aslında elimizde pek fazla bir bilgi yok diyebiliriz. 2020 yılının Yaz mevsiminde çıkması beklenen oyun PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Üç ana karakter ile bilim-kurgu evreninde geçecek olan oyununda bizlere oldukça güçlü hikaye elementlerinin sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte senaryo modunu ister tek başımıza istersek de kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Felaket sonrası karanlık bir dünyada geçeceği her halinden belli olan Outriders, bizleri birbirinden ürkütücü yaratıklarla yüz yüze getirecek ve bu yaratıklardan bir tanesini de zaten fragmanda net olarak görebiliyoruz.

İlk detayların ne zaman paylaşılacağını şimdilik bilemiyoruz ama tahminimizce fazla zaman almayacaktır. Gelişmeler için bizi takipte kalın.