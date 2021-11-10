Pepsi, İlk Tesla Semi Kamyonlarını Musk'a Rağmen Alıyor

Pepsi, ilk Tesla Semi kamyonları siparişi için tarih verdi. Elon Musk 2022'yi hedef göstermesine rağmen PepsiCo'dan aynı tarih gelmedi.

Bir sonraki Doritos çantanız veya bir kasa Mountain Dew, mağazaya tamamen elektrikli bir Tesla Semi ile gelebilir.

Lays'den Cheetos'a kadar atıştırmalık ve içecek üreticisi PepsiCo, pille çalışan ilk büyük taşıma araçlarını yıl sonuna kadar teslim almayı bekliyor. Tesla'nın araç lansmanları için eksik tarihler geçmişi var, ancak Semi'nin Elon Musk'ın beklediğinden daha erken yola çıkabileceği görülüyor.

Pepsi, Tesla Semi kamyonlarını almada ısrarcı görünüyor

PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta Pazartesi günü CNBC'ye verdiği demeçte, kamyonların şirketin ulaşıma bağlı emisyonları azaltma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Laguarta, "Taşıma, toplam gaz emisyonlarımızın yaklaşık %10'unu oluşturuyor, bu yüzden bu önemli ve farklı çözümler üzerinde çalışıyoruz. Tesla'dan elektrikli kamyon almaya başladık bile. Kimseyi tanıtmak istemiyorum ama şu ana kadar kullandığımız marka bu ve ilk teslimatlarımızı bu 4. çeyrekte alıyoruz." dedi.

PepsiCo, kamyonun çıkışından kısa bir süre sonra, 2017 yılının sonlarında 100 Tesla Semi için ön sipariş verdiğini duyurdu. İlk başta Tesla, kamyonları 2020'de teslim etmeye başlamayı planladı, ancak bu süre birkaç kez ertelendi.

Temmuz ayında Tesla, pillerin sınırlı mevcudiyetini ve diğer tedarik zinciri zorluklarını gerekçe göstererek Semi'nin lansmanını 2022'ye ittiğini söyledi.

PepsiCo, 2021'de kaç adet Semi kamyon almayı beklediğiyle ilgili e-postayla gönderilen sorulara yanıt vermedi. Mart ayında şirket, marka belirtmeden yıl sonuna kadar 15 elektrikli kamyon teslim almayı planladığını dile getirmişti.

Elektrikli Tesla Semi'nin maliyeti 150.000 ile 180.000 dolar arasında, ancak nakliyecilere zaman içinde yakıt ikmali maliyetlerinden yüz binlerce tasarruf sağlamayı vaat eder. Tesla halihazırda Walmart, FedEx ve bira devi Anheuser-Busch gibi şirketlerden ön sipariş aldı.

Tesla araçlarını geri çağırıyor

Etkilenen araçlar arasında 2017 ila 2021 yıllarında üretilen belirli Model S, Model X ve Model 3 araçları, buna ek olarak 2020 ila 2021 yıllarında üretilen belirli Model Y araçları yer alıyor. Tesla, sorunu çözmek için ayrı bir güncelleme daha yayımladı.

Tesla, müşterilerden gelen geri bildirimlerin birkaç saat içinde incelendiğini ve herhangi bir güvenlik riskinin oluşmaması, ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlara yer vermemek için çok vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini öne sürdü.

Tesla şu anda güvenlik tedbiri kapsamında 11 bin 704 aracın tamamını geri toplamayı amaçlıyor ve bu doğrultuda ilk adımları da atmaya başladı