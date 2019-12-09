Perakendeciler Sony PlayStation 5 için Ön Sipariş Almaya Başladı

Sony tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan PlayStation 5 modeli için bazı perakendeciler ön sipariş almaya başladı.

Sony PlayStation 5 Ön Siparişleri Başladı

2020 yılının oyun sektörü için oldukça canlı ve heyecan verici olacağını söyleyebiliriz. Bir yandan Xbox Scarlett ve bir yandan da PlayStation 5, oyun deneyiminde çarpıcı yenilikler sunabilir.

Sony tarafından başlatılacak olan orijinal ön siparişler için hala uzun bir zaman söz konusu. Şu noktada bunun için gerekli nihai tasarım, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere sahip değiliz. Ancak yurt dışında bazı perakendeciler yeni model için ön sipariş almaya başladı.

Komik olan taraf yeni modelin henüz hiçbir detayı belli değilken ön sipariş almaya başlayan perakendecilerin bulunması. Yine de bunun Best Buy gibi bilindik şirketler tarafından yapılması işi biraz daha ciddiye bindiriyor. Daha öncesinde benzer bir durumu bir oyun perakendecisi yapmış ve 50 euro fiyat ile ön siparişe açmıştı.

Bu işin mantığı ise verdiğiniz nispeten küçük ücret ile birlikte yeni modelin satışa sunulduğu dönemde ilk alıcılardan birisi olmaya şans kazanıyorsunuz. Ücreti alan perakendeciler genel olarak bu ücreti kendilerine bir gelir olarak işlemiyor ve alacağınız konsolun fiyatından düşüyor. Olur da beğenmezseniz, bu noktada iade hakkınız da bulunuyor.