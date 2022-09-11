Disney'in Percy Jackson Dizisinden İlk Fragman Yayınlandı

Kendi TV uyarlamalarını alacağı duyurulan birçok çocuk kitabı var ancak çok azı Disney'in yaklaşmakta olan Percy Jackson serisi kadar çok bekleniyor.

Rick Riordan'ın beş kitaplık serisine dayanan dizi, bu yazın başlarında Percy rolünde Walker Scobell, Grover rolünde Aryan Simhadri ve Annabeth Chase rolünde Leah Sava Jeffries olmak üzere üç başrolü açıklamıştı.

Dizinin yayınlanmasına daha oldukça uzun süre olsa da diziden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Kitaplarda Percy, bir insan ve Yunan tanrısının çocuğu olan bir Melez'dir. Fragman, kendisinin ve diğer yarı tanrıların (annesi Athena olan Annabeth gibi) artan güçlerini eğittikleri yaz kampına kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Percy Jackson ve Olimposlular İlk Fragmanı

Birçok sezondan oluşması beklenen dizinin ilk sezonu 2005 yılında piyasaya sürülen Şimşek Hırsızı'ndan uyarlanacak. Percy Jackson kitaplarını okumamanıza rağmen dizi ve konu size tanıdık geliyorsa bunun nedeni Disney öncesi 20th Century Fox'un seriyi uyarlamaya çalışmasıdır. Tabii pek uzun sürmemişti, Logan Lerman'ın oynadığı iki film gişede iyi bir performans gösterdi ancak Fox asla üçüncü filmi yapamadı.

Şimdi uzunca sezonlar göreceğimiz bir proje bizleri bekliyor. Peki siz Percy Jackson dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.