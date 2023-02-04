Oyun Performansınızın Düşmesine Neden Olan Discord Sorunu Çözüldü

Discord, özellikle oyun oynamayı sevenlerin ve son dönemde şirketlerin çalışanlarıyla birlikte kullandığı, son dönemin en popüler konuşma ve sohbet etme uygulamalarından biri hâline geldi. Uygulamada son zamanlarda NVIDIA ekran kartlarında yaşanan bir performans sorunu nihayet çözüldü.

NVIDIA, Discord'un arka planda açık olmasının bazı ekran kartlarının performansını sınırladığı sorun için bir düzeltme gerçekleştirdiğini söylüyor. Şirketten atılan bir tweet'e göre güncelleme Windows'ta oturum açtığınızda otomatik olarak indirilecek, böylece bir grafik sürücüsünü veya başka bir yazılım güncellemesini manuel olarak indirme zahmetine girmenize gerek kalmayacak.

NVIDIA, Performans Sorununun Çözüldüğünü Açıkladı

GeForce users can now download an app profile update for Discord. This resolves a recent issue where some GeForce GPUs memory clocks did not reach full speed w/ Discord running in the background. The update automatically downloads to your PC the next time you log into Windows. pic.twitter.com/89nwugWQFF — NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) February 3, 2023

Özellikle RTX 3080 ve RTX 3060 Ti kartlarına sahip sistemleri etkileyen sorun, görünüşe göre yakın zamanda yapılan bir Discord güncellemesinden kaynaklanıyordu. Ekran kartlarının maksimum bellek saatlerine ulaşmasını engelleyerek yaklaşık 200Mhz eksik kalmasına neden olan bu hata oyun oynarken hafif bir performans düşüşüne neden oluyordu.

NVIDIA'ya göre düzeltme bir uygulama profili güncellemesi olarak geliyor. Şimdiye kadar, bunu manuel olarak uygulamak mümkündü ancak süreç tam olarak basit değildi ve bir profil yöneticisi indirmeyi ve ardından profilleri dışa aktarmayı, düzenlemeyi ve yeniden içe aktarmayı içeriyordu.

Peki siz son dönemde performansınızda bir düşüş hissetmiş miydiniz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.