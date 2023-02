Oyun Performansınızın Düşmesine Neden Olan Discord Sorunu Çözüldü

Discord, özellikle oyun oynamayı sevenlerin ve son dönemde şirketlerin çalışanlarıyla birlikte kullandığı, son dönemin en popüler konuşma ve sohbet etme uygulamalarından biri hâline geldi. Uygulamada son zamanlarda NVIDIA ekran kartlarında yaşanan bir performans sorunu nihayet çözüldü.

NVIDIA, Discord'un arka planda açık olmasının bazı ekran kartlarının performansını sınırladığı sorun için bir düzeltme gerçekleştirdiğini söylüyor. Şirketten atılan bir tweet'e göre güncelleme Windows'ta oturum açtığınızda otomatik olarak indirilecek, böylece bir grafik sürücüsünü veya başka bir yazılım güncellemesini manuel olarak indirme zahmetine girmenize gerek kalmayacak.

GeForce users can now download an app profile update for Discord. This resolves a recent issue where some GeForce GPUs memory clocks did not reach full speed w/ Discord running in the background. The update automatically downloads to your PC the next time you log into Windows. pic.twitter.com/89nwugWQFF