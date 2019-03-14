Periscope, Sahte Etkileşimi Tamamen Yasaklıyor

Sosyal medya devi Twitter’ın canlı yayın uygulaması Periscope, platformdaki sahte etkileşimi tamamen yasaklıyor.

Periscope, eski popülerliğinden bir hayli uzak olsa da, hala kemik bir kullanıcı kitlesine sahip. Platformun etki gücünü artırmak için çalışan şirket, sosyal medyanın kanayan yarısı olan sahte etkileşimi engellemek için harekete geçti.

2016 yılında izleyicilerin küfürlü ve spam yorumları bildirmelerini sağlayan bir araç başlatan Periscope, yeni hamlesiyle yayın sırasında yapay bir şekilde şişirilen kalp ve sohbet gibi sahte etkileşimleri tamamen yasaklayacak.

Sosyal medyanın kalıcı sorunlarından birisi olan bu durum, genellikle sahte beğeniler ve yorumlar atan üçüncü parti uygulamaları aracılığıyla yapılıyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında, fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram, daha fazla etkileşim almak için üçüncü parti uygulamaları ile sahte beğeni ve takipçi kasan hesapları kaldırmaya başlamıştı. Benzer şekilde Facebook da bu ayın başlarında sahte takipçiler satan bir dizi şirkete dava açmıştı.

Öte yandan Periscope, sahte etkileşimleri tespit etme işini yalnızca kullanıcılara bırakmayacak. Engadet ’a konuşan bir Twitter sözcüsü, Periscope'un "kullanıcılara çok fazla güvenmek zorunda kalmadan spam içerik bulmanın yollarını geliştirtirdiğini" söyledi.

Bir zamanların popüler akış platformu, Instagram ve Facebook gibi uygulamaların canlı yayın özelliklerine sahip olmasıyla kullanıcılarını hızla kaybetmeye başladı.

Şirket, yeni politikasıyla platformdaki sahte beğeni, yorum ve takipçiyi engellemek için güçlü bir adım atıyor; ancak Periscope’un kaybettiği popülerliğini yeniden kazanması için bundan daha fazlasını yapması gerekecek.