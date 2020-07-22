Periskop Kameralı iPhone için Tarih Ortaya Atıldı

Android amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan periskop kamera sensörü iPhone modellerinde de olacak. Periskop kameralı iPhone hakkında tarih ortaya çıktı. İşte periskop kameralı iPhone hakkında verilen tarih.

Periskop Kameralı iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Analist Ming-chi Kuo tarafından yapılan araştırma notuna göre, Apple 2022 yılında iPhone serisine periskop telefoto kamera sensörü ekleyecek. Kuo 2022 yılında iPhone'un Semco tarafından üretilen periskop telefoto lenslere sahip olacağına inanıyor.

Bu yıl tanıtılacak olan iPhone 12 modellerinde nasıl bir kamera sensörü olacak henüz bilinmezliğini korumakta. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte. Apple, bu yıl 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğe sahip üç yeni akıllı telefon tanıtabilir.

Kulaklık ve şarj cihazı olmamasına rağmen iPhone 12'nin hala iPhone 11 serisinden biraz daha pahalı olacağına inanılıyor. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.