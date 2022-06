Perseverance, Mars'ta Beklenmedik Bir Şey Keşfetti

NASA'nın Mars gezgini yakın zamanda uzak gezegende sürpriz bir keşif yaptı ancak ne yazık ki bu, bilim insanlarının orada bulmayı umduğu eski mikrobiyal yaşamın kanıtlarından biri değil.

Spesifik olarak aşağıda resmedilen nesne, Perseverance'ın iniş aşamasına tutturulmuş bir termal battaniyenin parçası gibi görünüyor. İniş aşaması, geçen yıl keşif aracından oldukça uzakta kontrollü bir çarpışma inişi gerçekleştirmeden önce Perseverance'ı Mars yüzeyine ulaştıran uzay aracının bir parçasıydı.

Parlak folyo parçasının keşfi, iniş aşaması battaniyenin mevcut konumundan bir milden daha fazla uzakta olduğu için biraz beklenmedik bir durum. Perseverance'ın bu hafta Twitter hesabında yayınlanan bir dizi mesajda, gezicinin NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) ekibi, aracın iniş aşamasında oraya sürüklendiğini veya yeni yerine mars rüzgârları tarafından savrulduğunu öne sürdü. Şimdiye kadar keşfedilmemiş Marslıların bununla bir ilgisi olabileceğine dair kesinlikle bir öneri yok.

Perseverance'ın Twitter hesabından bir mesaj, "Ekibim beklenmedik bir şey tespit etti. Benim iniş aşamamdan gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası gibi görünüyor." dedi.

Başka bir tweet, termal battaniyelerin sıcaklıkları düzenleyerek bir uzay aracının bileşenlerini koruduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: "Bunu burada bulmak sürpriz, iniş alanım buradan yaklaşık 2 km uzakta. Bu parça bir şekilde buraya mı geldi yoksa rüzgâr mı savurdu?”

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8