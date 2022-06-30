Perseverance, Mars'taki Yaşama Dair En Önemli Bulguya Ulaşmış Olabilir

NASA, bilim insanlarının Dünya'dan uzakta eski mikrobiyal yaşamın ilk kanıtını bulabileceklerine inandıkları bir noktayı gösteren Mars'ta yakalanan bir görüntüyü paylaştı. Fotoğraf, NASA'nın Perseverance aracı tarafından çekildi ve Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki görev ekibinin "Enchanted Lake" adını verdiği şeyi gösteriyor.

Pek çok kişi bu fotoğrafın bir göle göre oldukça kuru göründüğünü fark etmiştir. Bunun nedeni, Mars'ın suyunun tamamının milyarlarca yıl önce yüzeyinden kaybolmasından ibaret ama orada su varken, yaşamı barındırmış olma ihtimali oldukça yüksekti ve Perseverance'ın devam eden görevi sırasında bulmaya çalıştığı hayatın kanıtı da tam olarak bunlardan ibaret.

Enchanted Lake, bilim insanlarının milyarlarca yıl önce suyla dolu olduğuna inandıkları Jezero Krateri'nin batı ucundaki bir deltada yer almakta. Delta, ince tortul kaya katmanları içeren, yelpaze şeklinde devasa bir alan ve bu, bilim insanlarının tam da peşinde oldukları atılımı verebilecek türden bir jeolojik özellik.

Perseverance Birkaç Hafta Bölgeyi Analiz Edecek

Bunun nedeni, kayanın bir zamanlar krater gölüne akan bir nehirden gelen çamur, silt ve kumdan oluşmasıdır. Bu nedenle o sırada var olan tüm organizmalar, "fosilleşmiş yaşam formları olarak zaman içinde donmuş" katmanlar içinde bulunabilirler.

Perseverance'ın Enchanted Lake görüntüsü hakkında yorum yapan NASA'nın Perseverance proje bilimcisi yardımcısı Katie Stack Morgan şunları söyledi:

"İlk görüşte aşk gibi bir fotoğraf. Bu fotoğraf, Jezero'nun yaklaşık dört yıl önce Perseverance için iniş alanı olarak seçilmesinden bu yana keşfetmeye en hevesli olduğum tortul kayaçlara ilk defa yakından bakmamızı sağlıyor."

Önümüzdeki haftalarda Perseverance yakındaki bazı kayaları analiz edecek ve belki de onları parçalayarak içlerinden örnek alabilir. Toplanan örnekler, ayrı bir görevde Dünya'ya geri getirilecek ve bilim insanlarının, Mars'ta yaşamın var olup olmadığını nihayet belirlemek için toplananları analiz etmek adına en son teknoloji araçları kullanmalarını sağlayacak.