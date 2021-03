NASA Açıkladı: Perseverance Mars'ta İlk Turunu Attı

NASA'nın 5 Mart Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Perseverance'ın ilk kısa yolculuğunu Perşembe günü yaptığını söyleyen NASA, Perseverance'ın ilerlediği, yerine döndüğü ve yedeklendiği 33 dakika sürelik bir testte toplam 6.5 metre hareket ettiğini aktardı.

NASA'nın Mars 2020 Perseverance gezgini ilk test sürüşünü 4 Mart'ta gerçekleştirdi. Bu sürüş sırasında ekip üyeleri, Perseverance üzerindeki her sistemi ve ekipmanı kontrol edip kalibre ederken, birçok kilometre taşından yalnızca biri olan mobilite testi görevi tamamlanmış oldu.

Yaklaşık 33 dakika süren sürüş, gezgini 5 metre ileri doğru götürdü ve 150 derece sola dönerek geçici park alanına geri döndürdü. Mühendisler, Kızıl Gezegen'e inişin dinamiklerini daha iyi anlamaya yardımcı olmak için Perseverance'ın navigasyon ve tehlike önleme kameralarını kullandı.

NASA Jet Tahrik Laboratuvarı'nda Mars 2020 Perseverance hareketlilik test mühendisi Anais Zarifian, "Diğer gezegenlerdeki tekerlekli araçlar söz konusu olduğunda, ilk sürüşün önemini ölçen birkaç ilk sefer olayı var" dedi ve şöyle devam etti:

“Bu, 'lastikleri tekmelemek' ve Perseverance'a tur attırmak için ilk şansımızdı. Gezginin altı tekerlekten çekişi mükemmel tepki verdi. Artık önümüzdeki iki yıl içinde bizi nereye götürürse götürsün, tahrik sistemimizin kullanıma hazır olduğundan eminiz."

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4