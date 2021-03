Perseverance Mars'tan İlk Defa Ses Gönderdi, Hemen Dinleyin!

Perseverance'ın Mars'tan gönderdiği ses merak uyandırıyor. NASA'nın keşif aracı şimdi de Mars'ın sesini ve lazer darbesinin etkisini gönderdi. Mars keşif aracının kaydettiği ses ve gönderdiği görüntüler haberimizde.

ABD'nin uzay ajansı NASA, Mars'ta yaşam bulmaya çalışıyor. NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ın sesini bir mikrofona kaydetti. Perseverance'ın kamerası, Mars'taki rüzgarın sesini yakalamayı başardı. 23 kamera ve iki mikrofona sahip olan araç, yakaladığı verileri zaman kaybetmeden Dünya'ya gönderdi.

NASA'nın gezgini Perseverance, Mars'ta harika işler yapmaya devam ediyor. Gezgin, geçtiğimiz aydan bu yana Mars'ın birçok ilginç bilgisini Dünya'ya göndermeyi başardı. NASA'nın yaptığı son paylaşım Mars'ın sesine işaret ediyor.

NASA'nın Mars keşif aracı, Mars'ın toprağı ve atmosferi hakkında da çeşitli araştırmalar yürütüyor. Perseverance gezgini, Mars'taki rüzgarların sesini kaydetti ve Dünya'ya gönderebildi. Gönderilen bu ses, Mars'taki rüzgarların ilk defa duyulacağı anlamına geliyor.

NASA Mars'ın sesini Twitter'da paylaştı. Gezicinin koruma direğine takılmış mikrofondan alınan ses sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. NASA ayrıca bu sesin Perseverance'a monte edilmiş bir SuperCam mikrofonla kaydedildiğini bildirdi.

Araç tarafından gönderilen ses, Mars'ta ne kadar kuvvetli rüzgarların olduğunu ve yıkıcı bir etki yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro