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Perseverance Mars'tan İlk Defa Ses Gönderdi, Hemen Dinleyin!

Perseverance'ın Mars'tan gönderdiği ses dikkat çekiyor. Mars keşif aracının kaydettiği ses ve gönderdiği görüntüler haberimizde.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Perseverance'ın Mars'tan gönderdiği ses merak uyandırıyor. NASA'nın keşif aracı şimdi de Mars'ın sesini ve lazer darbesinin etkisini gönderdi. Mars keşif aracının kaydettiği ses ve gönderdiği görüntüler haberimizde.

ABD'nin uzay ajansı NASA, Mars'ta yaşam bulmaya çalışıyor. NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ın sesini bir mikrofona kaydetti. Perseverance'ın kamerası, Mars'taki rüzgarın sesini yakalamayı başardı. 23 kamera ve iki mikrofona sahip olan araç, yakaladığı verileri zaman kaybetmeden Dünya'ya gönderdi.

NASA'nın gezgini Perseverance, Mars'ta harika işler yapmaya devam ediyor. Gezgin, geçtiğimiz aydan bu yana Mars'ın birçok ilginç bilgisini Dünya'ya göndermeyi başardı. NASA'nın yaptığı son paylaşım Mars'ın sesine işaret ediyor.

NASA'nın Mars keşif aracı, Mars'ın toprağı ve atmosferi hakkında da çeşitli araştırmalar yürütüyor. Perseverance gezgini, Mars'taki rüzgarların sesini kaydetti ve Dünya'ya gönderebildi. Gönderilen bu ses, Mars'taki rüzgarların ilk defa duyulacağı anlamına geliyor.

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Perseverance'ın Mars'tan gönderdiği ses

NASA Mars'ın sesini Twitter'da paylaştı. Gezicinin koruma direğine takılmış mikrofondan alınan ses sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. NASA ayrıca bu sesin Perseverance'a monte edilmiş bir SuperCam mikrofonla kaydedildiğini bildirdi.

Araç tarafından gönderilen ses, Mars'ta ne kadar kuvvetli rüzgarların olduğunu ve yıkıcı bir etki yaratabileceğini gözler önüne seriyor.  

NASA tarafından yayınlanan ikinci ses ise aracın lazer darbesinin etkisini yansıtıyor. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip.”

Perseverance gezgininin 23 kamerası ve iki mikrofonu bulunuyor. Mars görevinden sorumlu bir ekip, Perseverance'ın SuperCam'ini hedefe lazer ateşleme yapması için komuta ediyor. Bir plazma bulutu oluşturan lazer teknolojisi, o kısım hakkında bilgi sağlıyor. Bilim adamları çekilen görüntülerde önemli bir şey olduğunu düşünürse robotik kolu devreye sokuyor.

Keşif aracı, Mars'a seyahat etmek için şimdiye kadarki en gelişmiş kameradan görüntüler gönderiyor. Misyonun kameraları şimdiden 7.000 görüntü yollamayı başardı. Perseverance'ın görüntüleri Dünya'da, NASA'nın Uzay İletişimi ve Navigasyon (SCaN) programı tarafından yönetilen güçlü Derin Uzay Ağı'ndan (DSN) geçiyor.

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