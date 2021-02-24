NASA'nın uzay aracı Perseverance geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. İniş esnasında çekilen videoda Perseverance paraşütünde gizli mesaj olduğu tespit edilmişti. Perseverance paraşütündeki gizli mesaj çözüldü.

Perseverance Paraşütündeki Gizli Mesaj Ne?

Fransız bilgisayar bilimi kurumu Epitech'te bir öğrenci olan Maxence Abela ve babası, Perseverance paraşütündeki gizli mesajı çözdü. Mesajda, NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın bir sloganı olan "Güçlü şeylere cesaret et" yazarken, NASA Jet Propulsion Laboratory'den Paul Ramirez, dış halkaların California'daki ofisleri için GPS koordinatlarını içerdiğini söyledi.

Perseverance'ın baş mühendisi Adam Steltzner, gizli mesajı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile doğruladı. Adam Steltzne yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre internet 6 saat gibi bir sürede kodu kırmış! Oh internet yapamayacağın bir şey var mı?" cümlelerine yer verdi.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

NASA'nın gizli mesajları Perseverance ile sınırlı değil. NASA, geçmişte de uzay araçlarına gizli mesajlar ekledi. 2012 yılında Kızıl Gezegen'e inen Curiosity gezgininin içi boş alüminyum tekerleklerinde, Mars çakıllarının içerisine kaçmasına izin veren küçük delikler vardı. Bu deliklerde Mors alfabesinde "JPL" yazıyordu. Curiosity yüzeyde gezinirken, Mars toprağına Mors koduyla “JPL” damgası vurmuştu.

Yaklaşık 7 ay önce Dünya'dan Mars'a gönderilen Perseverance, geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde iniş yapmıştı ve Mars'ta ilk fotoğrafı çekmişti. Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance, Mars'ta keşifler yapacak ve Dünya'ya veriler gönderecek.

NASA tarafından gönderilen en büyük ve en gelişmiş keşif aracı olan Perseverance, ABD'den Mars'a başarılı bir şekilde inen 9. uzay aracı oldu. Perseverance, 3,9 milyar yıl önce var olan eski bir gölün bulunduğu Jezero Krateri'ni keşfedecek ve oradaki kayalarda ve toprakta mikrofosil arayacak.

NASA'nın Mars'a gönderdiği en gelişmiş keşif aracı olan Perseverance, Mars'taki kaya ve toprağın örneklerini toplayacak ve örneklerin Dünya'ya getirilmesi için saklayacak. Uzay aracı bir matkap da dahil olmak üzere çok çeşitli gereçlerle donatılmış durumda.