NASA'nın uzay aracı Perseverance geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. İniş esnasında çekilen videoda Perseverance paraşütünde gizli mesaj olduğu tespit edilmişti. Perseverance paraşütündeki gizli mesaj çözüldü.

Fransız bilgisayar bilimi kurumu Epitech'te bir öğrenci olan Maxence Abela ve babası, Perseverance paraşütündeki gizli mesajı çözdü. Mesajda, NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın bir sloganı olan "Güçlü şeylere cesaret et" yazarken, NASA Jet Propulsion Laboratory'den Paul Ramirez, dış halkaların California'daki ofisleri için GPS koordinatlarını içerdiğini söyledi.

Perseverance'ın baş mühendisi Adam Steltzner, gizli mesajı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile doğruladı. Adam Steltzne yaptığı paylaşımda "Görünüşe göre internet 6 saat gibi bir sürede kodu kırmış! Oh internet yapamayacağın bir şey var mı?" cümlelerine yer verdi.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY