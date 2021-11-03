Peru'da 1000 Yıl Önce Kurban Edilmiş Çocuk Cesetleri Bulundu

Peru'nun kurban edilmiş çocuk cesetleri Wari kültürüne dayanıyor. Peki ya Wari uygarlığı neden çocuklar dahil onlarca insanı kurban edip gömdü?

Arkeologlar, Peru'nun kuzeybatısındaki Lambayeque bölgesindeki bir arkeolojik alan olan Huaca Santa Rosa de Pucalá'da yaklaşık 1000 yıl önce gömülmüş 29 insan cesedi ortaya çıkardı.

Biri genç diğeri yetişkin olmak üzere iki çocuğa ait iskeletlerden dördü Wari kültürüne ait.

Peru'nun kurban edilmiş çocuk cesetleri: Wari kültürü

Kazı direktörü ve Sipán Kraliyet Mezarları müzesindeki araştırma arkeoloğu Edgar Bracamonte Lévano'ya göre bu dört iskelet, bölgenin Wari uygarlığından insan varlığının bilinen ilk örneklerini temsil ediyor.

Kazıda insan kalıntılarına ek olarak, sekiz kobayın iskeletlerinin yanı sıra hepsi muhtemelen kurban edilmiş birkaç alpaka ve lama ortaya çıkarıldı. Ayrıca çömlekler, şişeler ve yarım ay şeklinde bir bıçağı olan bir bıçak bulundu.

Bracamonte Lévano, mezarları Wari olarak sınıflandırdı çünkü mezarlar, kültürün dini mekanlarına özgü üç farklı, D şeklinde duvarla çevriliydi. İnsan adaklarının "Wari tarzı bu dini mekanların inşasına başlandığı sırada gerçekleştirilen olası bir ritüelin parçası" olabileceğini söyledi.

Dört insan sunumuna ek olarak, arkeoloji ekibi ikincil gömülme geçiren beşinci bir kişiyi ortaya çıkardı. Bracamonte Lévano, "Yani başka bir yere gömüldü ve sonra D şeklindeki muhafazanın içine getirildi." dedi.

Wari uygarlığı, MS 500'den 1000'e kadar günümüz Peru'sunun dağları ve kıyıları boyunca gelişti. World History Encyclopedia'ya göre Wari halkı, ince dokunmuş tekstilleri ve yontulmuş çanak çömleklerinin yanı sıra yolları ve teraslı tarımlarıyla biliniyordu. Bu yollar daha sonra İnka İmparatorluğu'nun bazı bölgelerine dahil edilecekti.

Wari toplumunun kesin yapısı tartışmaya açık kalırken, arkeologlar, dinin siyasetle iç içe olduğunu ve kadınların en yüksek yönetim seviyelerine dahil edildiğini gösteren kanıtlar buldu.

Bölgede gömülü bulunan diğer 25 iskelet -kurban edilmemiş olsa da- Mochica veya Moche kültürüne aitti. Bu uygarlık, MS 100'den 700'e kadar şimdi Lambayeque olarak bilinen bölgede gelişti ve daha sonra Wari'nin yerini aldı.

Soyut şekillere ve desenlere yönelen Wari sanatından farklı olarak Moche sanatı, daha gerçekçi, natüralist tarzıyla ünlüdür. Bracamonte Lévano, bunun iki kültürden gelen eserleri kolayca ayırt edilmesini sağladığını söyledi.