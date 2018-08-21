PES 2018, Xbox Game Pass'ten Kaldırılıyor

Microsoft'tan şaşırtıcı bir haber geldi. Microsoft'tan alınan bilgiye göre bu ay sonunda Xbox Game Pass kütüphanesinden 6 oyun kaldırılacak. Kaldıralacak oyunlar arasında Tekken Tag Tournament 2 ve Pro Evolution 2018 bulunuyor. Tekken Tag Tournament 2 ve PES 2018'i henüz denemediyseniz acele edin.

Microsoft'un geliştirdiği abonelik sistemi 100'den fazla oyunu kütüphanesinde barındırıyor. Aylık ödeme yöntemiyle satın alınan Xbox Game Pass oyunseverlere büyük avantaj sağlıyor. Microsoft tarafından seçilen oyunların eklendiği oyun kütüphanesine çok ucuz fiyatlarla erişilebiliyor. Kütüphaneye her ay eklenen yeni oyunlar sistemin sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyor.

Microsoft'un duyurusuna göre Xbox Game Pass kütüphanesinden 6 oyun kaldırılacak. Bu oyunlar 31 Ağustos'a kadar kütüphanede oynanabilir olarak kullanıma açık olacak. 31 Ağustos'tan hemen sonra da Xbox Game Pass kütüphanesinden sonsuza dek silinecek.

Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar:

Galaga Legions DX

Pac-Man Museum

SoulCalibur II HD Online

Tekken Tag Tournament 2

10 Second Ninja X

Pro Evolution Soccer 2018

The Bridge

Yukarıdaki oyunları henüz oynama şansı yakalayamadıysanız; 10 gün daha vaktiniz var. 31 Ağustos olmadan hemen bu oyunları oynayın. Xbox Game Pass'in oyun kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.