PES 2019 Demo Yayınlandı! Hemen İndirin

PES 2019 Demo yayınlandı! Konami’nin sevilen oyun serisi PES’in yeni versiyonu PES 2019 bu yıl 30 Ağustos’ta resmi olarak piyasaya sürülecek; ancak bugün itibariyle PES 2019’un demo sürümü çıkmış durumda. Bu alanda FIFA serisiyle büyük rekabet içerisinde olan PES 2019’un demo sürümüne şu anda, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından erişilebiliyor.

Steam, PS Store ve Microsoft Store üzerinden yayınlanan PES 2019 Demo’da online maçlar da yapılabiliyor. Çeşitli oyun mağazalarında PES 2019’un demo sürümü hakkında yapılan oylamalar ve yorumlar oldukça olumlu görünüyor. PES 2019’da Türkiye Ligi’nin de yer alacak olması, oyuna ilgiyi daha da arttırmışa benziyor. Üç farklı versiyonu bulunan PES 2019’un standart sürümü 259 TL’den, David Beckham Edition sürümü 299 TL’den, Legend Edition sürümü de 349 TL’den satılıyor.

PES 2019 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10

İşlemci: Intel Core i5 – 3470 veya AMD FX 4350

RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2GB

DirectX: 11.0

HDD: 30GB

PES 2019 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i7 – 3770 veya AMD FX 8350

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X

Ekran Kartı Belleği: 4GB

DirectX: 11.0

HDD: 30GB

PES 2019 Demo Sürümünde Hangi Takımlar ve Stadyumlar Yer Alıyor?

PES 2019 Demo sürümünde; Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Arjantin ve Fransa takımları yer alırken, Stadyum olarak ise Camp Nou ve Veltins Arena yer alıyor.