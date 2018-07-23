PES 2019 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Konami'nin son umudu Pro Evolution Soccer 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun sistem gereksinimlerinin gayet düşük olduğunu şimdiden söylemek istiyorum.

PES 2019'un demosunun çıkış tarihi dün duyurulmuştu. Konami'nin yaptığı açıklamayla beraber PES 2019'un demosu 8 Ağustos'ta PC, PS4 ve Xbox One platformlarına ücretsiz olarak çıkış yapacak. Oyunun demosunda toplam 12 takım bulunacak. Bu takımlar; Barcelona, Schale 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo - Arjantin ve Fransa olacak. Demo üzerinde yapılan maçlar sadece bilgisayara karşı oynanmayacak. Demoda diğer oyuncularla da maç yapabileceğiz. PES 2019'un demosunun duyurulmasından sonra Konami, oyunun sistem gereksinimlerini de yayınladı. Bu sayede demoyu denemek isteyen kullanıcıların aklında soru işareti kalmamış olacak.

PES 2019'un sistem gereksinimleri:

PES 2019'un minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 - 64bit

: Windows 7/8.1/10 - 64bit İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350

: Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 Bellek : 4 GB

: 4 GB Ekran kartı : Nvidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7859 - 2 GB

: Nvidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7859 - 2 GB DirectX : 11.0

: 11.0 Boş alan : 30 GB

: 30 GB Çözünürlük: 1280x720

PES 2019'un önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 7/8.1/10 64-bit

: Windows 7/8.1/10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350

: Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350 Bellek : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : Nvidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 720X - 4 GB

: Nvidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 720X - 4 GB DirectX : 11.0

: 11.0 Boş alan : 30 GB

: 30 GB Çözünürlük: 1920x1080

Oyunun sistem gereksinimlerinin çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Düşük seviyeli bir bilgisayarda bile oyunu minimum ayarlarda oynayabilirsiniz. Orta seviyeli bir bilgisayarda ise oyunu önerilen ayarların üzerinde oynayabilirsiniz.

PES 2019'un son adımlarını attığını söyleyebiliriz. Son olarak elinden alınan Şampiyonlar Ligi lisansıyla birlikte PES 2019'un işi bir hayli zor görünüyor. Özellikle karşısında FIFA 19 gibi güçlü bir yapım olunca.