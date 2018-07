PES 2019 Türkiye Süper Ligi ile Birlikte Geliyor!

Futbol oyuncularının vazgeçemediği yapımların başında gelen PES serisinin en yeni oyunu PES 2019 için müjdeli haber geldi. Oyunun yapımcısı Konami, PES 2019 Türkiye Ligi ile birlikte geliyor, açıklamasını yaptı.

Bir süre önce Türkiye, PES’in FIFA’dan fazla oynandığı nadir ülkelerden bir tanesi olarak gösteriliyordu. Türk oyuncuların PES serisine olan bağlılığı hâlihazırda devam ederken, serinin yapımcısı ve yayıncısı Konami, müjdeli haberi verdi. Şirket, PES 2019 Türkiye Ligi anlaşmasının tamamlandığını ve oyunun Türkiye’de satılacak olan kutulu versiyonunun kapağında Hakan Çalhanoğlu’nın olacağını duyurdu.

Yaklaşık 2 saat önce Pro Evolution Soccer’ın resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan bir seri görselle birlikte ortaya çıkan yeni detaylarla birlikte Türki Süper Ligi’nin PES 2019’da olacağı kesinleşirken önemli detaylar da resmi olarak duyuruldu.

PES 2019 Süper Lig

İlk olarak, “Büyük duyuru; Türkiye Süper Ligi PES 2019’a geliyor” şeklinde bir yazıyla bütün takımların PES 2019’da olacağının müjdesini veren Konami, sonrasında “Evet doğru. Türkiye Süper Ligi tamamen lisanslı halde bulunacak” detayını takipçileriyle paylaştı.

Sonrasında Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun oyunda birebir şekilde yer alacağını belirten Konami, son olarak Türkiye’de satılacak kutulu PES 2019’ların kapağında Barcelona’dan Philipe Coutinho ile birlikte Milan’da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun yer alacağını söyledi. Konami işbirliğini şu sözlerle duyurdu: "1959'da kurulan Süper Lig, Galatasaray A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş. ve Trabzonspor'un da aralarında yer aldığı on sekiz kulübü içerisinde barındırıyor. Süper Lig dünyadaki en rekabetçi liglerden biri olarak görülüyor; tutkulu taraftarları ile her hafta sıcak ve çekişmeli geçen kulakları sağır edici maçlar ortaya koyuyor. Kurulduğu günden bu yana sadece beş takım lig ,şampiyonluğunu kazanmıştır ve önümüzdeki sezon da son derece çekişmeli bir rekabete sahne olacaktır. KONAMI; Türkiye'nin en iyi ve en yetenekli oyuncularından, Türk orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu yerel temsilci olarak belirledi. Türk vatandaşı olan ve İtalya'da kariyerini sürdüren Çalhanoğlu, 192 maçta 51 gol atmıştır. 33 kez Türk milli takımında forma giyen ve 8 gol atan Çalhanoğlu, ülkenin en büyük değerlerinden biri olarak görülmektedir. Orta saha oyuncusu yerel tanıtımlar için kullanılacak ve özel olarak oluşturulmuş Türkçe oyun kutuları üzerinde PES 2019 küresel kapak yıldızı Phillipe Coutinho ile birlikte görünecek."

“Türk futbolunun, uzun yıllardır en coşkulu şekilde ödüllendirilmesini istiyor ve bu dinamik ligin PES serisine eklenmesini arzu ediyorduk. Nihayet bu arzumuzun gerçekleştiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.” açıklasını yapan Konami Digital Entertainment Marka ve İş Geliştirme Direktörü Jonas Lygaard ve “Süper Lig'i PES 2019'a dahil etmekten oldukça memnunuz ve her oyunda parıldayan tutku ve becerilerin mükemmel bir şekilde yeniden yaratılmasını sağlayacağız.18 takımın tamamı dahil olacak ve bunu önümüzdeki aylarda yeniliklerle daha da geliştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, “PES serisi yetenek ve kontrolüyle tanınıyor, bu yüzden modern oyunun böyle güzel bir simülasyonunu yapmaktan dolayı çok mutluyum. Türk futbolu heyecan verici ve yetenekli, bu yüzden KONAMI'nin yetenekli takımlarını evdeki herkes için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

