PES 2019'un İlk Oynanış Videoları Yayınlandı

Futbol oyunu sevenlerin dört gözle beklediği yapımların başında gelen PES 2019, geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım etkinliğiyle birlikte oyuncularla buluşmuştu. Bugün itibarıyla PES 2019’un ilk oynanış videoları da gün yüzüne çıktı.

İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen ve futbol oyunları arasında bir anda sivrilen PES ya da Pro Evolution Soccer serisi, 2001’den bu yana her sene raflardaki yerini alıyordu. Özellikle PES 2006 ve PES 2013 gibi oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran seri, son yıllarda FIFA serisinin gölgesinde kalmasına rağmen kaliteli oynanışıyla milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarıyordu. PES 2019 ile tekrar iddialı bir giriş yapmak isteyen Konami, yeni oyunda daha fazla lisans sözü vermesine rağmen Şampiyonlar Ligi’nin haklarını FIFA serisine kaptırarak yarışa başlamıştı.Lisans sorununu bir türlü çözemeyen Konami, PES 2019'da oynanış tarafıyla başarılı bir oyun sunacağının altını çizmişti.

Bugün itibarıyla PES 2019 için ilk oynanış görüntüleri yayınlanmaya başlandı. Birkaç farklı YouTube kanalı tarafından yayınlanan görüntüler arasında, kısa kolajlardan bir maç uzunluğundaki videolara kadar birçok görüntü yerini aldı.

PES 2019 Oynanış

Konami, yeni oyunda özellikle gerçekçi oynanış geliştirmek istediklerini söyleyerek, futbolcu hareketleri üzerine yoğunlaştıklarını söylemişti. Nitekim yayınlanan ilk videolardan anlaşıldığı üzere oyuncuların pas, şut, koşu ve kafa vuruşu gibi hareketlerini oldukça başarılı şekilde oyuna yansıtmayı başaran şirket, buna rağmen yine tutuk ve zaman zaman hatalar yapan bir oynanışla karşımıza çıktı. Yayınlanan videoların oyunun beta sürümünden olduğunu aktaran uzmanlar ise PES 2019’un nihai halinin çok farklı olabileceğini, yayınlanan ilk görüntülere aldanılmaması gerektiğini salık verdiler.

Hemen aşağıda bulabileceğiniz birkaç videoyu izledikten sonra sizce bu sene PES 2019 mu yoksa FIFA 19 mu daha iyi duruyor? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!