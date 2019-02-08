PES 2019'un Yeni Güncellemesi Birçok Yenilik Getirdi

Konami yaptığı açıklamayla çok oynanan oyunu PES 2019 için Data Pack 4.0 isimli yeni güncellemeyi yayınladığını söyledi. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına yayınlanan güncellemede ise önemli değişikliklerin olduğu belirtildi.

Data Pack 4.0 ile oyunda yapılan değişikliklerin başında lisansları alınan yeni stadyumlar yer aldı. Konami, PES 2019’da artık Celtic Park, Scottish Champions Celtic FC, Ibrox, Glasgow Rangers stadyumlarının görüntülenebileceğini aktardı. Taraftarların ikonik stadyumların gün ışığında ve spot ışığındaki enfes görüntülerini görebileceklerini ifade eden Konami, bunların yanı sıra her iki Ladbrokes Premiership kulüplerinden birkaç yüksek profilli oyuncuya sahip 70'in üzerinde oyuncu güncellemesi pakette yer aldığını kaydetti.

Yeni güncelleme paketiyle PES 2019 içerisinde Nike, Adidas, Puma, Joma ve Umbro’dan yeni ekipmanların görülebileceği yenilikler arasında sayıldı. Ayrıca Data Pack 4.0 ile Japon efsanesi Hidetoshi Nakata ve Güney Koreli yıldız Park Ji-Sung ile birlikte İtalyan futbol devi Francesco Totti'nin özel tanıtımı da duyuruldu. Her üç efsane myClub'a gelecek ve Şubat ayında yapılacak kampanyada efsane isimlere erişilebilecek.

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