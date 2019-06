PES 2019 ve Horizon Chase Turbo, Temmuz Ayının PS Plus Oyunları

Sony cephesinin Microsoft cephesinden önce davrandığı ayların arasına bu yılın Haziran ayı da eklendi. Japon teknoloji devi Amerika menşeli yazılım devinden önce Temmuz ayının PlayStation Plus oyunlarını açıkladı.

Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, Temmuz ayında Pro Evolution Soccer 2019 ve Horizon Chase Turbo oyunlarını ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

Pro Evolution Soccer 2019

PES Productions tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve Android için geliştirilmiş olan Pro Evolution Soccer 2019, Konami tarafından yayınlanıyor. Bildiğiniz gibi Konami ile UEFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinden sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa olmadan satışa sunulan ilk Pro Evolution Soccer oyunu olmuştu. Bu açığı kapatmak isteyen geliştirici stüdyo, oyuna Uluslararası Şampiyonlar Kupası, on bir yeni yetenek, Magic Moments ve Visible Fatigue gibi yeni oynanış özelliklerini oyuna eklemişti. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından başta Türkiye Süper Ligi'nin de oyuna eklenmesinin yanı sıra Celtic FC, Rangers FC ve AS Monaco kulüpleriyle ortaklık anlaşmaları da imzalanmıştı. Ayrıca serinin eski oyunlarına göre Rusya Birinci Ligi, Portekiz Süper Ligi, İskoçya Birinci Ligi, Belçika Profesyonel Ligi, İsviçre Süper Ligi, Arjantin Birinci Ligi, Danimarka Süper Ligi de dahil olmak üzere birçok yeni lig de Pro Evolution Soccer 2019 oyununda bulunuyor.

Horizon Chase Turbo

Eskilerin Lotus Esprit Turbo Challenge ve Out Run oyunlarını anımsatan Horizon Chase, Aquiris Game Studio tarafından öncelikle iOS ve Android için geliştirilmişti. Bu oyun 2018 yılında da PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One ve PC platformlarına Horizon Chase Turbo adıyla gelmişti. Kırk sekiz farklı yerdeki yüz dokuz kadar pistte yarıştığınız oyun, etabı tamamlayabilmek için mutlak suretle yolda karşınıza çıkan yakıtları ve yeni pistleri açabilmek için de jetonları toplamanızın gerektiği bir sisteme dayalı. Her turda son sırada başlayarak yarışı kazanmanız gerekiyor.