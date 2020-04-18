eFootball PES 2020'nin Euro 2020 İçeriği Ertelendi

Konami, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yaptığı duyuruyla, eFootball PES 2020 için UEFA Euro 2020 içeriğinin yayınlayacağını bildirmişti. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle bir erteleme söz konusu.

Bahsi geçen içerik normalde 30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacaktı. Japon oyun devi, eFootball PES 2020 oyununun UEFA Euro 2020 içeriğini daha ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Konami tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan basın bildirisinde, "Japonya genelinde olağanüstü hal ilan edildiği için, indirilebilir içeriğin orijinal 30 Nisan tarihi artık mümkün değil." sözlerine yer verilmiş.

Şimdilik yeni bir çıkış tarihi verilemiyor ama eğer Avrupa Futbol Şampiyonası ile aynı zamanlarda yayınlanması planlanıyorsa, o zaman önümüzdeki seneye kalmış olabilir. Çünkü, bildiğiniz gibi COVID-19 salgını nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası önümüzdeki seneye ertelenmişti.

eFootball PES 2020 UEFA EURO 2021 güncellemesinde neler olacak?

Eğer sonradan bir içerik değişikliğine gidilmez ise, kendi turnuvanızı düzenleyebileceğiniz özel bir mod, güncel ekipmanları ile elli beş UEFA ulusal takımının tamamı, Wembley ve Saint Petersburg stadyumları, resmi kupa ve turnuvada kullanılacak olan top bulunacak.

Bunların yanı sıra güncelleme ile myClub ve Matchday modlarına da turnuvaya özel içerikler getirilecek.