PES 2020 Lite: Bedava PES 2020 Yayınlandı

Konami, satışa sunduğu son birkaç Pro Evolution Soccer oyununun çıkışından sonra bir de LITE versiyonunu oyuncularla buluşturuyor. Ücretsiz olan bu sürümler haliyle içerik olarak daha kısıtlı oluyorlar ama yine de oyunculara iyi bir Pro Evolution Soccer deneyimi yaşatmayı başarıyorlar. eFootball PES 2020 ile bu gelenek devam ediyor. Japonya menşeli yayıncı, eFootball PES 2020 LITE sürümünü yayınladı.

Şu an için sadece Xbox One platformunda mevcut olan bu versiyon, bu hafta içeriğinde PC (Steam) ve PlayStation 4 için de yayınlanacak.

Konami tarafından açıklanan detaylara bakılırsa bedava PES 2020, çevrimdışı olarak oynanabilecek Başlama Vuruşu modları Yerel Maç, Ortaklaşa, Antrenman Modu ve Düzenleme Modu ise sadece (PlayStation 4 ve PC (Steam) için geçerli) olacakken myClub, Matchday, Online Müsabaka da oynayabileceğiniz çevrimiçi oynayabileceğiniz modlar olacak.

eFootball PES 2020 Lite versiyonunda Başlama Vuruşu modunda seçebileceğiniz on dört takım bulunacak. Bu takımlar FC Barcelona, Manchester United FC, FC Bayern München, Juventus FC, Arsenal FC, SE Palmeiras, CR Flamengo, Sao Paulo, SC Corinthians Paulista, Vasco da Gama, CA Boca Juniors, CA River Plate ve CSD Colo-Colo olarak sıralanıyorlar. Seçilebilir stadyumlar ise Allianz Arena (FC Bayern München), Allianz Parque (SE Palmeiras) ve Allianz Stadium (Juventus FC) olacak.

Son olarak, eFootball PES 2020 Lite oyun içi satın alımlar da içerecek.

Konami tarafından yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.